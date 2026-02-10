大鬧蝦皮智取店 男鑽寄件櫃當床躺！網怒噴：支持蝦皮提告

惡搞蝦皮智取店爬進寄貨櫃，網友怒噴「支持蝦皮提告」。 圖：翻攝自Thread

[Newtalk新聞] 24小時方便寄、取貨的「蝦皮店到店」智取店越開越多，由於無人管理而衍生使用亂象，社群平台一段影片引起熱議，年輕人深夜大鬧智取店，整個人鑽進寄件櫃當床躺，更笑喊「把自己寄出去」，網友怒噴「支持蝦皮提告」、「這樣壓壞了算誰的？」

網友在社群平台上傳一段影片，一眾年輕人深夜大鬧蝦皮智取店，其中一名男子從自助寄件口爬進櫃子內，一旁友人紛紛起鬨大笑「把自己寄出去」、「這輩子睡過裡面的應該沒幾個」、「這包裹有點大，拿不動欸」，誇張行徑全被監視器拍下。

影片曝光後引起廣大網友撻伐，認為嚴重影響公共設備與包裹安全，怒噴「拜託所有台灣品牌企業怒起來實行社會鐵拳，整頓風氣」、「拜託蝦皮一定要提告，導正一下社會風氣」、「賣家的貨品包裝原本好好的，這樣壓壞了算誰的」、「貨被踩過誰還敢收」。

針對該段網路影片，蝦皮購物已啟動調查，並報請警方處理。蝦皮購物指出，第一時間進行清理及消毒作業，目前門市正常營運，籲請民眾共同維護安全與良好消費環境，對於任何影響門市秩序或用戶權益之行為，蝦皮購物將依法處理及求償。

