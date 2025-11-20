大魯閣台中、新竹兩座商場10億元賣了! 「遠雄流通」接手經營

大魯閣未來聚焦運動休閒事業及海外市場拓展。圖片取自大魯閣



大魯閣(1432)今天(11/20)公告，董事會通過擬以新台幣十億元(含稅)將所持有之台中「大魯閣新時代購物中心」及新竹「大魯閣湳雅廣場」之營業資產、相關權利與義務，轉讓與遠雄流通事業股份有限公司。

大魯閣表示，自2015年7月起營運位於台中大魯閣新時代購物中心，自2018年5月起營運新竹大魯閣湳雅廣場，運用自身在運動休閒產業的相關經驗，將兩座商場轉型成差異化的體驗型商場。

但鑑於百貨通路產業競爭激烈、經營挑戰日增，大魯閣表示，基於公司長期財務規劃、營運發展策略、海外市場擴張布局之所需，因此決議處分兩座商場的營業資產及經營權利。

大魯閣表示，未來將持續透過財務架構的調整，集中內部資源，更聚焦於核心業務—運動休閒事業及海外市場拓展。持續朝「輕資產、重經營」方向調整，提升營運彈性，打造更具競爭力的成長動能。

遠雄集團則表示，雙方已完成契約簽署，暫訂12月31日為讓與基準日。他說，遠雄主要看好社區型商場發展潛力，並深耕在地服務，希望透過導入遠雄流通的經營模式，將與商場員工共同提升服務品質與營運量能。

