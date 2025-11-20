大魯閣打包台中、新竹商場 10億賣遠雄流通

▲大魯閣今（20）日表示，決議以10億元將所持有的台中新時代購物中心、新竹湳雅廣場，以營業讓與方式轉讓交易給遠雄流通。（圖╱取自記者會直播）

[NOWnews今日新聞] 大魯閣今（20）日表示，經董事會決議，以10億元（含稅）將所持有的台中新時代購物中心、新竹湳雅廣場，以營業讓與方式轉讓交易給遠雄流通，董事長並將與遠雄流通簽署營業讓與契約，大魯閣指出，未來公司將聚焦核心業務運動休閒事業，以及海外市場拓展。

大魯閣日前宣布，旗下兩大商場，台中新時代購物中心、與新竹湳雅廣場的經營權即將釋出。今日大魯閣召開重訊記者會，表示今日召開董事會，通過以10億元將本公司所持有之台中新時代購物中心、新竹湳雅廣場之營業資產相關權利與義務，以營業讓與之方式轉讓交易相對人遠雄流通事業股份有限公司，並授權董事長與遠雄流通簽署營業讓與契約。

大魯閣表示，經考量公司未來財務及經營發展與規劃，聚焦於公司核心業務運動休閒事業及海外市場拓展，擬將台中新時代購物中心及新竹湳雅廣場之營業資產相關權利與義務轉讓遠雄流通，處分後將發揮效益使公司持續投注於運動休閒之核心事業穩定發展，並對於海外市場長期開拓有所助益。

據了解，大魯閣目前經營中的二座商場為台中新時代購物中心、新竹湳雅廣場商場，其中，新時代購物廣場為中型百貨，屬於大魯閣經營的樓地板面積約2.1萬坪，年營業額約23億元，設有200個專櫃，業主為富邦人壽；湳雅廣場則屬於社區型百貨，樓地板面積6800坪，年營業額約11億元，專櫃數約80個，業主為大潤發（現改為大全聯）。

