「大魯閣新時代」今年易主遠雄集團...傳要4度改名 台中人：記不住啦

台中市東區老字號購物中心「大魯閣新時代」，營運25年來改了三次名字，如今確定易主遠雄集團，傳出又要改新店名了，讓不少老台中人直呼名字改來改去，實在記不住。但也有不少民眾笑說，還是習慣講舊火車站後站旁的那間百貨，最清楚明瞭。

距離台中火車站100多公尺、走路不用5分鐘，就是東區知名老字號購物中心「大魯閣新時代」。但明明是同一個商場，大家卻有不同叫法，因為自商場開幕營運25年來已改過3次名字，從最一開始2001年德安購物中心，一直到2009年改名新時代購物中心，2015年再改為現在的大魯閣新時代。

廣告 廣告

如今商場今年1月1號起易主遠雄集團，外界傳聞將4度改名為「IFG遠雄廣場台中店」。購物中心名字一改再改，有民眾說名字改來改去，實在記不住，還是叫舊火車站後站旁的百貨最清楚。

外傳大魯閣新時代將改名為「IFG遠雄廣場台中店」。圖／台視新聞

但即使改名，仍不改變裡頭滿滿回憶，因為這棟百貨對台中人來說早就不只是購物中心，還是不同世代的青春生活記憶集合體。民眾希望商場易主後能夠變得更豐富，讓新店名還沒有正式官宣，已經掀起一波熱議。

台中／林書弘、林家民 責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導

經濟部暫緩南非晶片制裁預告 外交部：接獲請求協商訊息

男砸40萬做私密處手術喪命 執刀醫查出7次違規紀錄、診所3度改名

76年後名稱再現！川普簽令擬把美國國防部改回「戰爭部」