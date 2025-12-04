大鳥街頭狂奔嚇壞伸港人！失蹤1夜卡爛泥溝「眼神超無助」遭拍PO網瘋傳

生活中心／綜合報導

依《道交條例》第84條，若因疏於管理導致禽畜在道路上亂竄，可開罰300到600元。示意圖為2024年12月12日在台中烏日捕獲的大鴕鳥（示意圖／資料照）

彰化伸港3日晚間突然上演「巨鳥大逃亡」！兩隻超大鴕鳥不知何故從飼主家暴衝而出，直接在大街小巷狂奔，嚇得民眾紛紛閃避，也有人拿起手機猛拍，影片瞬間在網路上引發討論。

警方接獲多起報案後立刻出動，成功逮到其中一隻，但另一隻卻像玩躲貓貓，一溜煙不見蹤影，讓現場氣氛一度緊繃。沒想到這隻落單的鴕鳥命運更坎坷，今（4）早竟被發現跌進大排水溝，整隻大鳥深陷爛泥，動彈不得，顯得虛弱又可憐。

彰化伸港鴕鳥大逃亡，2隻巨鳥街頭狂奔，1隻遭捕獲，另一隻則是逃跑一夜後在泥沼中被民眾發現。（圖 ／翻攝畫面）

村長陳富指出，鴕鳥疑似3日晚間在黑暗中亂闖，視線不佳才會不慎摔落溝渠，活生生泡在泥水裡一整夜，雖然不斷振翅掙扎，卻仍無法脫困，讓民眾看得心疼。縣議員賴清美也到場關心，直呼鴕鳥「抬頭看著岸上的人，眼神超無助，真的很可憐」。

警方隨後通知林姓飼主到場救援，最終順利將鴕鳥拉起並帶回。警方也再三提醒，飼主務必加強管理禽畜，以免脫逃造成事故；因為依《道交條例》第84條，若因疏於管理導致禽畜在道路上亂竄，可開罰300到600元。

