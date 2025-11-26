大鵬國小獲贈羽球助攻全國賽校方感謝及時雨

▲台灣運彩公會理事長何昱奇攜手立委廖偉翔等人，今天捐贈價值15萬元的羽球共10箱（3,600顆），為大鵬國小選手補足「彈藥」。（圖／記者金武鳳攝，2025.11.26)，

[NOWnews今日新聞] 台中市大鵬國小羽球隊參加市長盃羽球錦標賽，囊括6金5銀9銅佳績，戰績赫赫。12月3日將再戰全國國小盃羽球錦標賽，由於羽球價格飆漲，選手備戰訓練吃不消，台灣運彩公會理事長何昱奇獲悉，今天捐贈價值15萬元的羽球共10箱（3,600顆），為選手們補足「彈藥」，並允諾拿冠軍再加碼捐贈15萬元獎金，大大激勵選手士氣。

捐贈儀式在大鵬國小舉行，立法院副院長江啟臣、立委廖偉翔、運動局長游志祥、教育局副局長郭明洲和市議員黃馨都到場致意。

▲何昱奇強調，這次捐贈不僅是提供物資，更是給孩子一份信心，讓他們知道追夢路上並不孤單。（圖／記者金武鳳攝，2025.11.26)

大鵬國小校長王慶祥表示，學校位於水湳市場周邊，鄰近老眷村，約有四成學生來自單親、中低收入或新住民等弱勢家庭。儘管資源有限，訓練經費常入不敷出，尤其近年來羽球價格飆漲，無論比賽球或練習球都翻倍漲，造成學生及家長很大負擔。特別感謝立委廖偉翔和運彩公會捐贈，在比賽前獲贈大批羽球，讓選手能大膽放心練球，有如及時雨，受益良多。

何昱奇深耕台中運動界，先後已捐贈多所學校羽球及設備經費。何昱奇說，只要小朋友用心打、認真打、想要打，運彩公會一定給予後勤支援。小朋友需要的是鼓勵，希望他們能在比賽中學習，學會飲水思源感恩的心，將來有能力也能回饋社會，形成善的循環。

何昱奇說，希望大鵬國小球隊此次出征，能夠繼過去拿過六次全國冠軍後，拿下第七座冠軍，把冠軍留在台中。他是因為看到副院長江啟臣、立委廖偉翔願意給孩子勇氣，他才更有動力全力支持。他強調，這次捐贈不僅是提供物資，更是給孩子一份信心，讓他們知道追夢路上並不孤單。

值得一提的是，包括中山國中棒球隊拿下兩座世界冠軍、向上國中拿下全國軟式棒球冠軍，只要他加碼贈獎金都能如願達成，所以他當場也向大鵬球隊允諾，12月3月出征拿冠軍，加碼15萬元獎金，期待能聽到捷報。

江啟臣表示，羽球是國民運動之一，在國際賽都有好的表現。今天上午何理事長成立的「體壇脈動SPN新聞網」要做的事，就是讓大家看見在努力的小朋友，也看見他們的需要並給予協助，何理事長做了最佳示範。

長期關注基層體育的立委廖偉翔，除了媒合民間資源贊助球隊，近期更積極為校園安全奔走。針對大鵬國小操場跑道嚴重破損、凹凸不平的問題，廖偉翔指出，為確保學童運動安全，修繕工程刻不容緩。

大鵬國小體育班以羽球及籃球為發展重點，羽球隊成軍以來更是「國手搖籃」，曾培育出青奧國手黃映瑄、亞洲盃國手陳肅諭等多位好手，並曾創下全國賽六連霸的輝煌紀錄。此次市長盃，大鵬國小在不計算越級挑戰的情況下，幾乎稱霸國小組賽事。

