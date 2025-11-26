大鵬國小獲贈羽球助攻全國賽校方感謝及時雨
[NOWnews今日新聞] 台中市大鵬國小羽球隊參加市長盃羽球錦標賽，囊括6金5銀9銅佳績，戰績赫赫。12月3日將再戰全國國小盃羽球錦標賽，由於羽球價格飆漲，選手備戰訓練吃不消，台灣運彩公會理事長何昱奇獲悉，今天捐贈價值15萬元的羽球共10箱（3,600顆），為選手們補足「彈藥」，並允諾拿冠軍再加碼捐贈15萬元獎金，大大激勵選手士氣。
捐贈儀式在大鵬國小舉行，立法院副院長江啟臣、立委廖偉翔、運動局長游志祥、教育局副局長郭明洲和市議員黃馨都到場致意。
大鵬國小校長王慶祥表示，學校位於水湳市場周邊，鄰近老眷村，約有四成學生來自單親、中低收入或新住民等弱勢家庭。儘管資源有限，訓練經費常入不敷出，尤其近年來羽球價格飆漲，無論比賽球或練習球都翻倍漲，造成學生及家長很大負擔。特別感謝立委廖偉翔和運彩公會捐贈，在比賽前獲贈大批羽球，讓選手能大膽放心練球，有如及時雨，受益良多。
何昱奇深耕台中運動界，先後已捐贈多所學校羽球及設備經費。何昱奇說，只要小朋友用心打、認真打、想要打，運彩公會一定給予後勤支援。小朋友需要的是鼓勵，希望他們能在比賽中學習，學會飲水思源感恩的心，將來有能力也能回饋社會，形成善的循環。
何昱奇說，希望大鵬國小球隊此次出征，能夠繼過去拿過六次全國冠軍後，拿下第七座冠軍，把冠軍留在台中。他是因為看到副院長江啟臣、立委廖偉翔願意給孩子勇氣，他才更有動力全力支持。他強調，這次捐贈不僅是提供物資，更是給孩子一份信心，讓他們知道追夢路上並不孤單。
值得一提的是，包括中山國中棒球隊拿下兩座世界冠軍、向上國中拿下全國軟式棒球冠軍，只要他加碼贈獎金都能如願達成，所以他當場也向大鵬球隊允諾，12月3月出征拿冠軍，加碼15萬元獎金，期待能聽到捷報。
江啟臣表示，羽球是國民運動之一，在國際賽都有好的表現。今天上午何理事長成立的「體壇脈動SPN新聞網」要做的事，就是讓大家看見在努力的小朋友，也看見他們的需要並給予協助，何理事長做了最佳示範。
長期關注基層體育的立委廖偉翔，除了媒合民間資源贊助球隊，近期更積極為校園安全奔走。針對大鵬國小操場跑道嚴重破損、凹凸不平的問題，廖偉翔指出，為確保學童運動安全，修繕工程刻不容緩。
大鵬國小體育班以羽球及籃球為發展重點，羽球隊成軍以來更是「國手搖籃」，曾培育出青奧國手黃映瑄、亞洲盃國手陳肅諭等多位好手，並曾創下全國賽六連霸的輝煌紀錄。此次市長盃，大鵬國小在不計算越級挑戰的情況下，幾乎稱霸國小組賽事。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
體壇脈動 SPN 新聞網啟動 何昱奇：替台灣體育留下影像史
台中福華獲GSTC飯店認證 永續款待理念獲國際肯定
國際獅子會300C-1溫暖台中 豪捐1700萬助消防社福
其他人也在看
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 1 天前
運動部／昔金牌搭檔王齊麟兩度錯失藥檢 李洋：很嚴重，但他已有設鬧鐘
運動部長李洋26日首次立法院教育及文化委員會進行業務報告，國民黨立委柯志恩質詢時，曬出數據指出目前黃金計畫中最有奪牌希望的10位第一級選手中有2人已經兩度「錯失藥檢」（Unsuccessful Attempt, UA），其中一人就是李洋昔日雙金奧運搭檔王齊麟，再犯一次恐面臨禁賽危機，李洋坦言情況的確嚴重，但指出王齊麟已設鬧鐘提醒，所以應該不會再有類似狀況發生。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
為個人利益出賣台積電背叛國家！退休資深副總羅唯仁傳「不滿升遷安排」跳槽英特爾：要讓台積電付出代價
報導提到，老台積電人對此形容，像是過去張忠謀安排劉德音和魏哲家接班後，蔣尚義退休後跳槽到中國的中芯國際一樣，羅唯仁自視甚高，也當自己是CEO的料，於是走向跟蔣尚義一樣的路。放言 Fount Media ・ 4 小時前
桌球》17歲郭冠宏再度貢獻2勝 台灣隊粉碎中國隊U19男團5連霸美夢
今年六月底，17歲小將郭冠宏從中國隊手中拿下2勝，但台灣隊在2025年亞洲青少年桌球錦標賽男子團體4強賽，仍以2:3落敗，無緣爭冠；今晚郭冠宏在世界青少年錦標賽U19歲組男團8強賽，連續擊退李和宸、溫瑞博，再度貢獻2勝，終於率領台灣隊以3:1扳倒中國隊挺進4強。自由時報 ・ 1 天前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 7 小時前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 1 天前
NPB》巨人投手兩樣情 翁田大勢年薪倍增破億、戶鄉翔征遭減薪誓言反彈
日本職棒讀賣巨人今天（26日）宣布進行投手陣容調薪，兩位主力投手翁田大勢（大勢）與戶鄉翔征呈現截然不緯來體育台 ・ 3 小時前
台灣1條老街「像貧民窟」？網嘆一手觀光好牌被打爛 真實數據曝光
台灣老街往往乘載了數十年來的文化記憶，各有各的特色，吸引旅客前往觀光。但近年來國旅品質卻備受質疑，位於新北市烏來區的烏來老街，近日更是被點名如同貧民窟，引起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招EBC東森新聞 ・ 2 小時前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 7 小時前
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲EBC東森娛樂 ・ 1 天前
一夜跌剩11.6度！這天雨炸半台灣「一片藍」 天氣轉晴倒數
中央氣象署觀測資料顯示，今（26）日清晨最低溫出現在位於苗栗縣公館鄉，僅11.6度。官方粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，今日白天天氣穩定，清晨有涼意、日夜溫差大；今晚至明日水氣稍增！雲量增多、局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
黃子佼開車撞傷女騎士逕自離場涉肇逃 新北檢偵結起訴
藝人黃子佼今年8月間在新北市三重區開車與機車發生碰撞，導致女騎士人車倒地，臉部及手部多處受傷，事故發生後黃子佼卻未下車查看，直接駕車離去。新北地檢署今天偵查終結，依刑法肇事逃逸罪起訴黃子佼。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 3 小時前
早餐店「１類食材」易致癌！被世衛列一級致癌物等同菸草，卻有一堆人愛吃
加工肉品對健康的影響近年來備受關注，世界衛生組織早已將其列為一級致癌物，危險程度與菸草相當，像民眾在超商或早餐店購買的培根、火腿、香腸等常見食品，實際上都含有可能致癌的添加物。根據專家研究指出，長期攝食尚玩家 ・ 10 小時前
曹錦輝和林益全可能赴中國棒球聯賽打球！運動部長李洋說話了
體育中心／綜合報導運動部長李洋上任後首度前往立法院教育及文化委員會進行業務報告及備詢，針對台灣球員曹錦輝和林益全可能赴中國打球，李洋也提出他的看法。FTV Sports ・ 7 小時前
王薀降2神蹟信了…李威曝入教原因：演藝圈找不到平靜「如今感諷刺」
台北地方法院審理作家王薀涉教唆信眾打死蔡姓女會計「精舍命案」，25日傳喚藝人李威和妻子簡瑀家作證。李威作證時，稱見證過王薀的神蹟，同時表示聽聞死者被責罰，卻並未親身參與，但也認了受王薀指示與信眾討論案情；同時透露入教原因，是因演藝圈五光十色的生活，讓他找不到平靜，沒想到，如今竟因此捲入案件，讓他不禁感嘆「諷刺」。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
揭北京2027年完成武統！總統宣布2行動方案
[NOWnews今日新聞]總統賴清德今（26）上午9時30召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並於11時30分舉行記者會時表示，北京當局以2027年完成「武統台灣」為目標，企圖「以武逼統」、...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
遭謠傳羅志祥是孩子生父！經紀人不忍了「怒曬DNA報告」：謠言止於智者
藝人羅志祥的經紀人小霜陪伴彼此20多年，兩人的情誼昇華像是家人一般，小霜多年前透過試管嬰兒生出混血寶寶，卻長期遭外界謠傳孩子的生父是羅志祥。面對不實流言，她今（26）日在IG主動公布孩子與羅志祥的DNA檢驗報告，一併終結多年謠言。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
藍白配合中共罵高市早苗！「黨內不同調」凌濤看不下去痛批 謝震武驚呆
日本首相高市早苗本月初表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，祭出報復措施，沒想到國民黨部分人士譴責高市發言「危險」，前國民黨主席洪秀柱更轟「不負責任」。對此，國民黨桃園市議員凌濤也看不下去，直言不懂為何要罵關心台灣安全的日本。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台積電正式提告羅唯仁 叛將下場曝光？
台積（2330）今（25）日發出新聞稿，聲明將正式對違反競業條例，前往英特爾任職的退休資深副總羅唯仁提告。回顧此案，前台積電資深副總羅唯仁遭指將 2 奈米相關機密帶往英特爾任職，引發產業界震動。立法院經濟委員會11月19日質詢經濟部長龔明鑫是否有去掌握此事，且相關事情若屬實，經濟部長龔明鑫當天在答詢時強調，若案情屬實可能和工研院討論追回院士榮譽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前