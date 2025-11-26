大鵬國小羽球隊市錦賽橫掃6金！ 運彩公會攜手立委廖偉翔贈「3600顆子彈」助攻全國賽

台中市大鵬國小羽球隊戰功彪炳！甫於台中市長盃羽球錦標賽橫掃6金5銀9銅，不僅包辦六年級男團與三年級女團冠軍，更是全台中表現最耀眼的國小隊伍。這群羽球小將將於12月3日南下屏東，出征「全國國小盃羽球錦標賽」。為緩解球隊龐大的訓練消耗，運彩公會理事長何昱奇（26）日聯手立法委員廖偉翔，特別捐贈價值15萬元的羽球共10箱（3,600顆），為選手們補足「彈藥」，期許大鵬國小延續市長盃氣勢，在全國賽場上再奪金盃。（如圖）

廣告 廣告

大鵬國小校長王慶祥表示，學校位於水湳市場周邊，鄰近老眷村，全校約有四成學生來自單親、中低收入或新住民等弱勢家庭。儘管資源有限，訓練經費常入不敷出，但教練團仍堅持無償付出，孩子們也展現出「感恩惜福、永不放棄」的態度。王校長對於運彩公會與廖偉翔立委的雪中送炭表達誠摯謝意，這批羽球對球隊而言是備戰全國賽最實質的幫助。

運彩公會理事長何昱奇表示：「基層體育是國家運動發展的根本，看到大鵬國小的孩子們在資源相對匱乏的環境下，仍能堅持訓練並展現如此驚人的成績，令人動容。運彩公會希望透過這次捐贈，不僅是提供物資，更是給予孩子們一份信心，讓他們知道在追夢的路上並不孤單。」

立委廖偉翔，除了媒合民間資源贊助球隊，近期更積極為校園安全奔走。針對大鵬國小操場跑道嚴重破損、凹凸不平的問題，廖偉翔指出，為確保學童運動安全，修繕工程刻不容緩。他已與教育局取得聯繫並將展開協商，預計近期就會有跑道翻新的好消息，盼能為小選手們打造更完善的訓練基地。