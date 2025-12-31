大鵬灣國際級休閒園區 鵬管處與崴翎公司簽約正式啟動

鵬管處長王玟傑（前排左六）與崴翎公司董事長鄭宜芳（前排右五）正式簽約，將在大鵬灣遊二區打造高爾夫球場、休閒會館及具備飯店式服務的渡假住宿特區。（記者鄭伯勝攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

南台灣觀光再添重磅利多！大鵬灣國家風景區管理處與崴翎公司，於三十一日舉行「大鵬灣風景特定區（遊二區）國際級休閒園區新建營運移轉案」簽約儀式。依據該案投資執行計畫書，崴翎公司預計將投入興建成本超過新臺幣八十億元，在大鵬灣打造高爾夫球場、休閒會館及具備飯店式服務的渡假住宿特區，為大鵬灣注入強勁的觀光活水。

此次簽約的「遊二區」開發案由「展鵬合作聯盟」提出，該聯盟具二十年以上專業經驗，致力於打造「濱灣高爾夫球渡假天堂」，並推動智慧觀光與永續發展；聯盟取得最優申請人資格後，依相關規定組成「崴翎股份有限公司」，未來將在大鵬灣遊二區興建營運一座國際標準十八洞高爾夫球場，高爾夫會館、高品質飯店式渡假住宿、餐飲設施及公共藝術裝置。

整體興建採「分年投入、全區建設」，一一五年起將陸續啟動前置作業籌備，包含環境影響評估、相關執照申請等作業，預計九年後進入全區營運。

鵬管處處長王玟傑表指出，大鵬灣擁有絕佳的潟湖景致，此次招商成功引進崴翎公司超過八十億元的豐沛資金與國際級的經營視野，將大鵬灣地區升級為具備國際競爭力的「海洋休閒度假勝地」；此外遊一區與遊三區亦已成功招商，未來將陸續完成議約簽約作業；大鵬灣國家風景區的成功招商，除回應地方殷切期盼能擺脫閒置印象外，更是落實政府「觀光立國」施政目標。

崴翎公司董事長鄭宜芳表示，對於本案高爾夫球場的開發，將配合鵬管處政策目標，以淨零永續低碳的精神來進行球場規劃，目標是打造為國際級濱海高爾夫球場，期望能吸引國內及國際旅客到訪。除硬體建設，未來營運也將優先聘用在地人才，並結合大鵬灣周邊觀光資源，串聯成更完整的旅遊產業鏈。

王玟傑進一步指出，ＢＯＴ招商是大鵬灣國家風景區的主要政策目標，遊二區高爾夫球場ＢＯＴ案簽約，將是大鵬灣啟動全區開發的第一步，後續配合遊一區及遊三區之招商開發，並結合行政院（一一五-一一八年）「微笑南灣ＩＮ台灣計畫」，重新定義大鵬灣服務基因，確保引進國際品牌時，已具備足以承載頂級營運及發展實力，將大鵬灣打造成ＩＲ-國際級海洋綜合度假區。