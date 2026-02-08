大鵬灣帆船生活節4月登場 橫渡小琉球邀請賽開放報名

記者李佩玲／綜合報導

「2026大鵬灣帆船生活節」將於今年4月在屏東大鵬灣登場，交通部觀光署大鵬灣國家風景區管理處表示，大鵬灣帆船生活節為國內規模最大的帆船賽事，今年不僅有帆船繞灣賽與獨木舟趣味競賽，更增加重帆橫渡小琉球邀請賽，3項賽事即日起開放報名。

鵬管處表示，大鵬灣帆船生活節自4月1日起開跑，並規劃3大賽事，分別為4月10日至12日的「大鵬灣盃全國帆船錦標賽」；緊接著是4月18日考驗技術與耐力的「重型帆船橫渡小琉球邀請賽」，以及4月19日適合全民參與的「獨木舟趣味競賽」，目前3項賽事已全面於伊貝特報名網開放報名，期待能帶領參賽者從不同視角賞遊大鵬灣及小琉球的壯麗海景。

廣告 廣告

帆船基地業者說明，重型帆船橫渡小琉球邀請賽為國內具代表性的長距離帆船賽事之一，目前全臺就以繞島賽來說屬澎湖、基隆及大鵬灣3處具備穩定辦理相關航線條件。其中大鵬灣至小琉球繞島航線航程完整、海況相對穩定，對於有意嘗試長距離航行的船隊而言，是較為友善且具指標性的賽事航段。

鵬管處進一步指出，為推廣大鵬灣獨特的水域環境，今年特別維持活動的趣味性與參與感，其中獨木舟趣味競賽廣邀遊客組隊報名，每隊6人（需含至少2名女性），優勝隊伍不僅能獲得最高新臺幣1萬元的獎金，還能領取市集券享受在地美食，相關資訊可至伊貝特報名網或大鵬灣帆船基地官方臉書粉絲專頁查詢。

2026大鵬灣帆船生活節將於今年4月在屏東大鵬灣登場。（鵬管處提供）

今年大鵬灣帆船生活節不僅有以往帆船繞灣賽與獨木舟趣味競賽，更增加重帆橫渡小琉球邀請賽。（鵬管處提供）