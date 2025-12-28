大鵬灣暖冬派對 沉浸式光影饗宴
▲大鵬灣暖冬派對，無人機結合煙火展演現場驚呼聲不斷。（記者陳真攝）
大鵬灣國家風景區管理處於二十七日在青洲灣首度推出衝浪比賽及無人機與煙火展演，其中，陸海空三位一體的沉浸式光影饗宴，璀璨畫面映照海灣，為青洲灣冬夜留下難忘回憶！
鵬管處與東港鎮公所、大鵬灣產業聯盟攜手舉辦的衝浪比賽及無人機與煙火展演，白天以熱血海洋運動揭開序幕，夜晚再以科技光影點亮海灣夜空，打造一場兼具動感與視覺震撼的冬季暖冬派對，吸引眾多遊客與在地民眾共襄盛舉，現場氣氛熱烈。
晚間八時登場的無人機及煙火展演成為最受矚目的焦點，三百台無人機在青洲灣夜空中變換隊形，演繹專屬動畫編隊，並結合煙火施放、帆船燈光與岸邊音樂，打造陸海空三位一體的沉浸式光影饗宴，現場驚呼聲不斷。
屏東縣長周春米、立委徐富癸、鵬管處長王玟傑也到場，與遊客一起欣賞無人機與煙火交織而成的視覺盛宴；周春米表示，屏東擁有豐富的海洋資源與優質的自然環境，青洲灣具備發展海洋運動與特色觀光的良好條件，透過結合運動賽事與創新展演，不僅為地方注入冬季觀光動能，也讓更多民眾看見屏東海洋觀光的多元魅力。
