大鵬灣海之女神裝置藝術 風華再現

▲大鵬灣國際休閒特區的「海之女神」裝置藝術，再度點燈亮相 。（記者陳真攝）

座落在大鵬灣國際休閒特區的「海之女神」裝置藝術，經大鵬灣國家風景區管理處修繕完成，並於二十九日傍晚進行點燈，宣告象徵新住民女性勇氣與堅毅精神的「海之女神」將正式以全新姿態再度亮相。

鵬管處指出，二○一九年台灣燈會的主燈之一「海之女神」，是全台首座由三十五萬顆蚵殼打造的十五公尺高大型裝置藝術，象徵新住民漂洋過海、以勇氣落地生根生命故事。

鵬管處說，歷經多年日曬雨淋，「海之女神」部分結構與燈光逐漸斑駁、耗損，基於文化保存、景觀再生與遊憩服務提升，啟動修繕工程，使作品再次呈現其原始的細膩紋理與溫暖意象。

在點燈儀式前，鵬管處舉辦百人自行車活動，由領騎達人帶領單車小旅行，結束後一同參加點燈儀式；點燈瞬間，塔身光彩重現，吸引許多遊客駐足欣賞，參與溫暖的一刻。

鵬管處表示，「海之女神」不僅是一座燈塔，更象徵多元文化的融合、土地的包容與新住民在台灣的生命故事；希望透過這次修繕與點燈，將這份象徵勇氣與希望的光芒持續傳遞，也讓大鵬灣的夜間景觀更具文化深度與人文溫度，為冬日晚風增添一抹動人亮光。