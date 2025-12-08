大鵬灣跳傘第一視角曝！特種部隊「水域滲透」更實戰化

國軍一批特戰部隊官兵，接受直升機水域滲透跳傘訓練。（圖／翻攝自軍聞社）





國軍一批特戰部隊官兵，接受直升機水域滲透跳傘訓練，從黑鷹直升機上跳傘落水後游向兩棲橡皮艇，並進行岸際滲透，模擬戰場情境。

特戰傘兵登上黑鷹直升機，並在高空中一躍而下，不同於先前跳傘訓練，他們俯瞰的是屏東大鵬灣的水面，落水後展開水域作戰，得先游泳2到4百公尺，前往待命的兩棲橡皮艇，隨後持槍完成集結，展開岸際滲透，模擬真實戰場行動。

這項水域滲透跳傘訓練從2024年展開，提升國軍特種部隊在各種作戰環境的適應力之外相關技能，可應用於人質救援或保護政經中樞，具有靈活作戰的重要性。

更多東森新聞報導

賴總統：留「中華民國」助團結 鄭麗文：那就廢台獨黨綱

快訊／才被中國全球通緝 沈伯洋「帶女兒出門」遭男子恐嚇

賴瑞隆跟「受害女童媽」當面道歉：感謝願意與我見面

