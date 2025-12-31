大鵬灣遊二區高球場BOT簽約 115年啟動籌備

（中央社記者黃郁菁屏東縣31日電）大鵬灣國家風景區管理處與崴翎股份有限公司，今天進行遊二區高爾夫球場BOT案簽約，預計將大鵬灣打造為結合高爾夫球場及休閒會館等度假住宿特區，明年啟動籌備工作。

鵬管處與崴翎公司今天舉行「大鵬灣風景特定區（遊二區）國際級休閒園區新建營運移轉案」簽約儀式。依投資執行計畫書，崴翎預計投入興建成本超過新台幣80億元，在大鵬灣打造結合高爾夫球場、休閒會館及具備飯店式服務的度假住宿特區，為大鵬灣注入觀光活水。

崴翎股份有限公司董事長鄭宜芳表示，對於此案高爾夫球場開發，將配合鵬管處政策目標，以淨零永續低碳精神進行球場規劃，目標是打造為國際級濱海高爾夫球場，盼吸引國內外旅客到訪；除硬體建設，未來營運也將優先聘用在地人才，並結合大鵬灣周邊觀光資源，串聯成更完整旅遊產業鏈。

鵬管處長王玟傑表示，大鵬灣擁有絕佳潟湖景致，崴翎公司具豐沛資金與國際級經營視野，能將大鵬灣地區升級為具備國際競爭力的「海洋休閒度假勝地」；此外，遊一區與遊三區也已成功招商，將陸續完成議約簽約，回應地方殷切期盼，擺脫閒置印象，並落實政府「觀光立國」施政目標。

王玟傑指出，BOT招商是大鵬灣國家風景區主要政策目標，遊二區高爾夫球場BOT案簽約，將是大鵬灣啟動全區開發第一步，後續配合遊一區及遊三區招商開發，並結合行政院民國115至118年「微笑南灣IN台灣計畫」，重新定義大鵬灣服務基因，確保引進國際品牌時，已具備足以承載頂級營運及發展實力，將大鵬灣打造成IR（Integrated Resort）－國際級海洋綜合度假區。

鵬管處發布新聞稿表示，遊二區開發案由「展鵬合作聯盟」提出，聯盟具20年以上專業經驗，致力於打造「濱灣高爾夫球度假天堂」，並推動智慧觀光與永續發展；聯盟取得最優申請人資格後，依相關規定組成「崴翎股份有限公司」，未來將在遊二區興建營運1座國際標準18洞高爾夫球場，以及高爾夫會館、高品質飯店式度假住宿、餐飲設施及公共藝術裝置。

鵬管處提及，整體興建採「分年投入、全區建設」，明年起將陸續啟動前置作業籌備，包含環境影響評估、相關執照申請等作業，預計9年後進入全區營運。（編輯：陳仁華）1141231