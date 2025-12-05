大鵬灣鐵人三項年度封關之戰 本週末登場

鐵人三項界年度封關之戰，將於十二月六、七日在屏縣東港鎮大鵬灣濱灣碼頭盛大登場。（鵬管處提供）

記者鄭伯勝／屏東報導

鐵人三項界年度封關之戰「2025 LEXUS LAVA大鵬灣鐵人賽暨小鐵人賽」將於十二月六、七日在屏縣東港鎮大鵬灣盛大登場，今年賽事邁入第十二屆，吸引二千餘名選手參與，賽場重返濱灣碼頭，新增TRYTRI短程鐵人賽，並首度推出「選手之夜」於十二月六日晚間在濱灣之心舉行，打造專屬鐵人的熱血交流時光。

今年賽事由Lexus冠名贊助，與LAVA攜手為選手打造更完善的賽事體驗。Lexus 以行動支持挑戰精神與卓越生活風格，體現「Experience Amazing」的品牌理念，陪伴選手奔向屬於自己的榮耀時刻，Lexus更為車主提供多項貼心禮遇，除享報名費九折優惠之外，亦規劃車主專屬報到區、單車安全檢查與專屬好禮等，讓車主在速度與意志的旅程中享有更安心、更非凡的參賽感受。

本屆賽事星光熠熠，男子組包括全運會新科霸主，也是去年大鵬灣鐵人賽男子冠軍潘子易、2023年IRONMAN 70.3墾丁站男子冠軍張家豪、2023大鵬灣鐵人賽男子冠軍江典祐，以及「地表最強老爸」許仁茂。女子組則由上屆冠軍潘昱婷、全運會三連霸的鐵人女王張綺文，以及2023大鵬灣鐵人賽女子冠軍張嘉家等人領銜，迎接年度鐵人期末考。

鐵人三項界年度封關之戰，也是全臺唯一馳騁國道，黑白戰隊首度對決的賽事，精彩可期。（鵬管處提供）

十二月七日將登場的「黑白戰隊對抗賽」也備受矚目，兩隊各由十名選手組成，以51.5公里組的平均成績一決勝負。白隊由Southside Club主理人李瑋領軍，黑隊則由焦耳極限訓練中心教練張家豪坐鎮，預料將掀起精彩對戰火花。

本屆賽事保留自行車最速紀錄挑戰，男子最速紀錄為張團畯於2020年創下的 40公里53分38秒，女子則首次設立最速獎，取近五年紀錄，由張綺文於2022年創造的1小時4分5秒為基準。挑戰成功者可分別獲得由Lexus與Zoot Taiwan贊助的新台幣三萬元獎金，令人期待誰能打破紀錄。

此一賽事在交通部觀光署大鵬灣國家風景區管理處、屏東縣政府及各協力單位全力支持下，將共同打造環境友善且精彩可期的運動賽事。