大鵬美學回來了！ 「艾森豪夾克」重出江湖

前國防部長馮世寬任內推動的「艾森豪夾克」在遭遇不保暖且不適合各種體型等問題而喊卡半年後，如今峰迴路轉重出江湖。陸軍司令部已成功向國防部申請，自12月起開放官兵自由選購這款短版俐落、可搭配勳表和紀念章的軍裝外套。這款訂製單價4300元的夾克，可與冬季夾克合併穿著，主要用於接見或拜會等重要場合，目的是為了激發官兵榮譽心，同時重塑國軍形象，吸引更多年輕人投入軍旅生涯。

（圖／TVBS）

陸軍官校校長譚芳榮身穿艾森豪夾克的照片近日在官方臉書曝光，引起關注。陸軍隨後證實，從12月開始將允許官兵購買這款短版俐落的外套。這款夾克與現有的軍常服和公發冬季夾克相比，最大特色是可以在胸前掛上勳表和紀念章，展現軍人特有的榮譽感。

對於夾克的重新啟用，馮世寬表示非常高興，他認為自己當年播下的種子終於發芽了。馮世寬回憶道，他在民國50年預校時期穿著艾森豪夾克，感覺非常帥氣，甚至走在西門町時會吸引女生主動搭訕。他強調，在現今兵源不足、少子化嚴重的情況下，軍人的形象更需要能吸引年輕人，因此他當初就想要在不破壞軍制的前提下，重新改良三軍服飾。

值得注意的是，這次艾森豪夾克的復活與2017年的推行方式有所不同。當時馮世寬任內原本計畫斥資2億元全面更換，但因夾克不保暖且短板設計不適合各種體型而被迫喊卡。如今，軍方採取自由選購的方式，讓官兵可依個人需求和場合選擇穿著。

前國防部視察盧德允也指出，艾森豪夾克並非適合所有人，尤其對於身材較矮的人來說，可能無法如模特兒般展現身材優點。軍方人士透露，此次重新推出艾森豪夾克，除了是為了激發官兵榮譽心外，也是考量到並非每位軍人都適合穿著，因此改採讓有需要的人自由購買的方式，在缺兵的時代重新打造國軍形象。

