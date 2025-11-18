大麥克近20美元…川普代麥當勞宣布「套餐降價」 美國人感恩節恐買不到便宜貨

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導

美國通膨壓力不減，總統川普（Donald Trump）近日出席麥當勞活動時，直接在現場宣布麥當勞的套餐即將調降價格，試圖讓外食成本回到「平民美食」。他同時也透露，政府將同步下修牛肉、水果、咖啡等品項的關稅，盼民眾能在生活必需品上有明顯降價感受。

川普在活動中稱自己是「美國史上第一位曾在麥當勞炸過薯條的總統」，並強調自己是長年支持麥當勞的忠實消費者。（圖／美聯社）

川普在活動中稱自己是「美國史上第一位曾在麥當勞炸過薯條的總統」，並強調自己是長年支持麥當勞的忠實消費者，他在現場宣布將調降麥當勞套餐價格，讓其重返「平民美食」。面對大麥克套餐售價逼近20美元的情況，他批評民主黨雖然常談「可負擔性」，卻不顧因他們造成的最糟糕的通貨膨脹問題。他也提到咖啡價格仍偏高，承諾會進一步處理。

然而，感恩節購物潮逼近，玩具及民生用品進口來源受到關稅拉高影響，「黑色星期五」折扣恐因高額關稅而大幅縮水。為緩衝物價飆升帶來的民生壓力，川普上週已火速批准降低多項食品關稅，但仍難以消弭民眾對即將到來的購物季感到的怨氣。玩具專家Chris Byrne直言，今年可能很難看到大特價。

全國零售聯合會產業副總裁Katherine Cullen也指出，玩具是受影響最明顯的商品之一，尤其美國約八成玩具仰賴中國大陸進口。不僅折扣空間受到壓縮，部分商品還可能因關稅轉嫁而逆勢漲價。

