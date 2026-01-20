「大麻煩」還沒完！米倉涼子涉毒遭函送檢方 新片倒數24天恐生變

米倉涼子的涉毒疑雲，並未如她先前聲明所說「事件已告一段落」。翻攝IG@ryoko_yonekura_0801

以《派遣女醫X》系列劇穩坐「日劇女王」寶座的米倉涼子，去年惹上「大麻煩」，今（20日）更傳出因涉嫌違反《麻藥取締法》等相關罪嫌，已遭警方函送檢方偵辦。

據消息人士透露，關東信越厚生局麻藥取締部，因懷疑米倉涼子與一名阿根廷籍男性友人涉及非法藥物，去年夏天到雙方住處進行搜索，當場查扣疑似藥物，經鑑定確認屬違法藥物，米倉涼子也在上月26日在官網首度打破沉默，發聲明認了曾配合調查，並強調，「在目前的配合進度下，已告一段落。」並針對沉默至今，引發的諸多揣測，向外界致歉。

報導指出，該名阿根廷籍男性疑已離境，不過麻藥取締部仍以「共同持有」為立案方向，持續釐清藥物歸屬等相關細節，並推進後續調查。東京地檢署在接獲書面移送後，預計審慎研議後續處分方向。

米倉涼子先前演出的《Angel Flight 空中送行者》電影版先前敲定在2月13日上線。翻攝IG@ryoko_yonekura_0801

米倉涼子因涉毒爭議，已神隱好幾個月，她主演的Amazon Prime影集《Angel Flight 空中送行者》電影版，先前已敲定明年2月13日在全球上線，如今米倉涼子又遭函送檢方，該作是否能如期推出，備受關注。

★《鏡報》提醒您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。



