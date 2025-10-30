大麻軟糖藏行李闖關！男子遭X光機揭穿 雙手上銬被逮

非洲豬瘟疫情升溫促使海關加強查緝，同時嚴密防範毒品入境，一名從美國返台男子竟將大麻軟糖藏於行李中企圖闖關。此男子在桃園機場行李通過X光機檢查時被發現異常，經海關人員檢驗確認為含有第二級毒品成分的大麻軟糖，當場被警方以現行犯逮捕上銬。根據統計，台灣去年查獲大麻高達2493公斤，但實際使用人口恐有更多未被發現的黑數。

從美國返台帶「大麻軟糖」，行李過X光遭抓包。（圖／TVBS）

一名曾姓男子在美國打臨時工後返台，竟將購買的大麻軟糖放在行李中試圖入境。當他的行李通過X光機時，海關人員發現可疑物品並進行檢查。從包裝上的圖騰與字樣，海關人員立即察覺有異狀，經過化驗確認，這包軟糖呈現大麻毒品反應。面對檢驗結果，該男子當場啞口無言。

海巡署桃園查緝隊副隊長何烜丞表示，這名本國籍旅客將包裝精美的大麻軟糖當成普通零食企圖闖關入境。他們接獲線情，該名男子涉嫌在美國購買含有第二級毒品四氫大麻酚、六氫大麻酚成分之軟糖後搭機來台。

警方依現行犯逮捕該名男子，並告知他涉及毒品危害防制條例，走私運輸二級毒品是法定重罪。雖然曾姓男子辯稱買大麻軟糖是自己要吃的，但不管如何解釋，大麻一旦上了飛機，進入台灣領空就算觸法，最終雙手上銬被帶回法辦。

值得注意的是，雖然加拿大和美國部分州已將娛樂用大麻合法化，但在台灣，大麻仍屬二級毒品。加上近期非洲豬瘟疫情升溫，海關嚴加查緝，藏在行李的違禁品經過X光機仔細掃描，再加上海關人員加強分析，一切都無所遁形。根據統計，國內去年查獲的大麻量高達2493公斤，共計一萬多株，但被抓到使用大麻的人口只有1300多人，擔憂還有更多黑數未被發現。

