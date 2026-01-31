大黑松小倆口埔里元首館財神爺安座祈願全民發財旺來 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒中彰投新聞）【記者石振賢／南投報導】大黑松小倆口埔里元首館於31日上午9時，隆重舉行「財神爺恭迎安座暨茶禮儀式」，元首館座落於知名風水寶地「美人梳妝」，象徵人財兩旺、貴人相助，此次財神安座，被視為新年啟動財運的重要吉兆，期盼為民眾帶來財源滾滾、事業順利、發財旺來的新年好運。

風水大師 陳冠宇老師 表示，元首館所在地形勢宛如美人臨鏡梳妝，前有明堂、後有靠山，左右護砂環抱，氣場溫潤而不散，歷來被視為能凝聚人氣、財氣與好運的風水名穴，此次財神爺正式安座，更形成「穴中有神、財氣加乘」之象，象徵福財齊聚、吉運疊加。

本次財神廟在整體形制上，特別以「神轎形體」為設計概念，並採懸空式結構，讓行人與車輛皆可自神轎下方通行，形成民俗信仰中象徵轉運、開運的「鑽轎底」儀式，館方表示，民眾鑽過財神轎底，寓意消災解厄、迎財納福，甚至達到「人車一體、財運隨行」的祝福象徵，為新的一年開啟順利又豐盛的好運循環。

在民俗信仰中，神轎代表的是神明行走人間、為眾人開路賜福的載體，其形體講究穩重、抬升與聚氣。此次財神廟空間以神轎為形，不僅寓意「財神到位、財路啟動」，更象徵財氣被穩穩承載、不易流失，形成「財來有轎、錢進有門」的吉祥格局，結合所在地「美人梳妝穴」溫潤聚氣的地勢，神轎形體猶如停泊於福地之上的財運載具，讓財神之氣得以凝聚、流轉並向外擴散，為來訪民眾帶來看得見、走得到、帶得走的好財運。

殿內亦精心規劃多項招財亮點，包括以百元新鈔裝飾天花板，象徵財富聚集、錢財自上而來；財神神尊兩側擺放埔里在地黑膽石太極雕刻，寓意「穩賺、有賺」；刻滿祝賀成語的黃金階梯象徵步步高升；以及擁有百年歷史的古香爐，凝聚歷代善信虔誠善念。民眾參拜後敲響銅鑼，寓意「銅鑼一響，黃金萬兩」，為新年添上最響亮的財運祝福。

元首館旺來財神廟表示，財神廟的誕生並非一時興起，而是源自早年一份單純的珍藏，隨著歲月推移與人心轉化，在長年虔誠供奉與善念累積之下，逐步凝聚成今日所見的正信道場，這段歷程，正是「因緣成熟、心誠則靈」的最佳寫照，也象徵財富不僅來自外在機會，更源於內在信念與持續行動的累積。

此次財神爺正式安座於美人梳妝穴之上，結合神轎形體、鑽轎底的民俗轉運儀式，讓財神信仰不再只是靜態參拜，而是走入人們的生活動線，成為新一年啟動好運的重要儀式。元首館誠摯邀請民眾於新春期間走訪埔里元首館，鑽轎迎財、拜財神祈福、敲響銅鑼，在滿滿祝福與能量流動中，為自己與家人迎來財運穩定、事業順遂、福氣長留的一整年。（圖／記者石振賢翻攝）