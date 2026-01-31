▲大黑松小倆口埔里元首館財神爺安座，美人梳妝穴加持、鑽轎底迎財氣，祈願全民發財旺來。（圖／記者蘇彩娥攝）

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】迎接新春、啟動財運好兆頭，大黑松小倆口埔里元首館於今（115）年1月31日（週六）上午9時，隆重舉行「財神爺恭迎安座暨茶禮儀式」，正式迎請財神爺進駐元首館園區。活動在莊嚴又喜氣的氛圍中完成安座儀式，象徵新的一年財運啟動、福氣到位，也為來訪民眾揭開「發財旺來」的嶄新篇章。

▲大黑松小倆口總經理邱義榮（右）、知名的風水命理專家陳冠宇（左）。（圖／記者蘇彩娥攝）

埔里元首館座落於地方知名風水寶地「美人梳妝穴」，向來被視為人財兩旺、貴人相助的吉地。此次財神爺正式安座於此，不僅呼應地勢能量，更被外界視為新年招財納福的重要吉兆，期盼為全民帶來財源滾滾、事業順利、生活安定的好運循環。

▲大黑松小倆口埔里元首館財神爺安座，美人梳妝穴加持、鑽轎底迎財氣，祈願全民發財旺來。（圖／記者蘇彩娥攝）

風水大師陳冠宇老師於儀式中表示，「美人梳妝穴」在風水格局中極為難得，其形勢宛如美人臨鏡梳妝，前方明堂開闊如鏡，後方靠山穩固厚實，左右護砂自然環抱，氣場溫潤集中而不外洩，歷來被視為能凝聚人氣、財氣與好運的風水名穴。他指出，此次財神爺安座於穴位核心位置，形成「穴中有神、財氣加乘」之象，象徵福財齊聚、吉運疊加，對於求財、求事業、求穩定發展皆具有正向助力。

▲大黑松小倆口總經理邱義榮。（圖／記者蘇彩娥攝）

此次財神廟在整體設計上別具巧思，特別以「神轎形體」作為主要意象，並採懸空式結構，讓行人與車輛皆可自神轎下方通行，形成民俗信仰中象徵轉運、開運的「鑽轎底」儀式。陳冠宇老師說明，神轎代表神明行走人間、為眾人開路賜福的載體，其形體講究抬升、穩重與聚氣，民眾鑽過轎底，寓意消災解厄、迎財納福，更延伸出「人車一體、財運隨行」的祝福象徵，讓好運真正走入生活動線之中。

▲天花板上全是以百元新鈔裝飾，象徵財富自上而來、錢財聚集。（圖／記者蘇彩娥攝）

大黑松小倆口總經理邱義榮表示，打造這座「旺來財神廟」的初衷，並非追求規模宏大或形式華麗，而是出自一份真誠與歡喜心。他笑說，這座財神廟或許是全台灣最小的廟，但卻是「五臟俱全」，每一處細節都承載著祝福與心意。「我們不是要大家捐很多錢來蓋大廟，而是希望用最單純的方式，把好的能量分享給每一個人。」

邱義榮指出，殿內財神神尊特別採用99.9％貼金工法，象徵財神金碧輝煌、財氣充沛，讓人一走進來就能感受到富足與喜氣；天花板則以百元新鈔裝飾，象徵財富自上而來、錢財聚集，在現今新鈔難求的情況下，更凝聚了眾人齊心協力的祝福能量。

此外，殿內左右兩側擺放埔里在地黑膽石太極雕刻，象徵「穩賺、有賺」，也寓意財運平衡而長久；刻滿吉祥祝賀成語的黃金階梯，象徵步步高升、事業向上；殿中所設百年歷史古香爐，則承載歷代善信的虔誠心念，讓信仰不只是當下，更是一種時間累積的能量傳承。參拜完成後，民眾敲響銅鑼，寓意「銅鑼一響，黃金萬兩」，為新的一年敲下最響亮的財運祝福。

邱義榮也分享，元首館旺來財神廟的誕生並非一時興起，而是源自早年珍藏財神的因緣，隨著時間推移與人心轉化，在長年虔誠供奉與善念累積之下，逐步凝聚成今日所見的正信道場。他強調，未來不論是供香、規劃中的求財旺來小物，或點光明燈等服務，皆以「不造成信眾負擔」為原則，希望大家在沒有壓力的情況下，也能感受到財神的祝福，讓求財回歸初心。

陳冠宇老師也補充，風水只是條件，真正啟動好運的關鍵仍在於人的「起心動念」。只要心念正向、行動踏實，在這樣天地人合一的氣場中，自然能逐步化解壓力、迎來轉機。

此次財神爺正式安座於美人梳妝穴之上，結合神轎形體與鑽轎底的民俗轉運儀式，讓財神信仰不再只是靜態參拜，而是成為走入日常生活的祝福行動。元首館誠摯邀請民眾於新春期間走訪埔里元首館，鑽轎迎財、拜財神祈福、敲響銅鑼，在滿滿祝福與能量流動中，為自己與家人迎來財運穩定、事業順遂、福氣長留的一整年。