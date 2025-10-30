大黑馬？傳罷團力薦選台北 沈伯洋喊感謝：現在「這事」最重要

即時中心／黃于庭、謝宛錚報導

民進黨選對會陸續拍板2026縣市長名單，台北市長部分，社民黨北市議員苗博雅被認為是潛在人選，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農也表態有意爭取。昨（29）日更有媒體點名民進黨立委沈伯洋，指出近期確實有公民團體與民進黨高層接觸。對此，沈伯洋今（30）日也親自做出回應。

根據《上報》報導，儘管公民團體於大罷免吞敗，但北市5名藍委一階、二階連署均表現亮眼，使其聲勢依舊未滅，轉為檯面下低調運作。因此，這陣子確實有公民團體相關人士與民進黨高層接觸，探詢沈伯洋參選台北意願，他們也會在徵召區報名截止前推薦沈伯洋，於10月底趕上「報名」末班車。

對此，沈伯洋指出，這個消息他是昨天下飛機才看到，對於大家的支持他當然非常感謝；不過，他目前所處的位置，主要就是國防、國安相關立委，且他還有擔任幹部，「所以現在對我最重要的事情，就是把我這份工作做好」。

至於是否有人與他接觸了解想法？沈伯洋則回應，「倒是沒有，因為我昨天下飛機後就來立法院了」。

