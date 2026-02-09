大黑馬！開票2分鐘秒殺「10連霸老將」 日本前寫真女星森下千里勝選…高市1招布局翻盤

日本前女星森下千里，在高市早苗布局下，成功打敗10連霸的老將。翻攝IG/morishitachii



日本眾議院改選結果今天（2／9）結果底定，高市早苗率領自民黨以壓倒性優勢贏得316個席位，成為第二次世界大戰結束後，首次有日本政黨單獨贏得超過三分之二席位。不少新秀或是新生代，紛紛在眾議員大選中打敗政壇老將。其中，最被外界驚呼的就是宮城縣第4選區，由現任現任環境大臣政務官、44歲的前寫真女星森下千里，開票約2分鐘就已確定當選，打敗64歲中道改革聯合的政壇老將安住淳。

森下千里是不少人年輕時哈日的偶像之一，因為外型吸睛、身材姣好，2000年代日本寫真界赫赫有名，留下不少作品，她2019年退出演藝圈、轉戰政治界。森下千里在2021年首度挑戰眾議院選舉時，曾敗給安住淳而落選；直到2024年，她以自民黨比例代表東北區單列第2名首度當選，正式踏入國會。

森下千里也被高市早苗認為很有戰力，因此2025年高市早苗政權成立後，就任命森下千里為環境大臣政務官，除了累積政績與政治資歷，也在2月8日眾議院大選中成功翻盤，成功擊敗安住淳。不過，安住淳因同時以比例代表重複立候補，所以仍有希望「復活當選」眾議員。

這一場寫真女星投入政壇，打敗10連霸政壇老將的精彩選戰，也掀起日本社群平台沸騰討論，日本網友留言大讚：「森下千里，大金星真的很努力」、「太精彩了！簡直是小蝦米吃大鯨魚」 、「哎呀～森下千里竟然贏了啊」、 「森下千里幾乎是開票即當選（零打ち）程度的壓倒性勝利」。高市早苗的成功布局，也被視為自民黨最具象徵性的翻盤戰之一。

