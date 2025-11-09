大龍峒保安宮二祖力士會南下巡香

大龍峒保安宮二祖力士會啟動乙巳年南下巡香之旅，來到開基玉皇宮參拜。 （記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

一百二十六年歷史的大龍峒保安宮保生大帝二祖力士會啟動乙巳年南遊行香，九日由會長楊聰明、爐主楊明龍率三十位執事來到開基玉皇宮祭拜祈福，受到主委涂大松熱烈迎接。除開基玉皇宮之外，前日已先扺交陪友廟廣安宮、祀武廟和永華宮參拜駐蹕一夜。

大龍峒保安宮淵遠流長，比較特別的是它有十一個次團體，名為「力士會」，主要任務是負責迎神、祭祀和巡香，其中陣容最堅強是迪化街「楊典記號糧商」第五代後人楊聰明領導的二祖力士會，它創始於清光緒辛丑年（一九０一），目前全會有九十七位「力士」，此次南巡特別挑選年輕一代擔綱，象徵承先啟後、薪火相傳。

擔任會長三十五年的楊聰明指出，保安宮有十一個力士會，目前只剩老祖、二祖等少數力士會有在運作。它屬保安宮的分爐，卻各自獨立作業，也有自己的交陪境，比如二祖力士會在台南就有廣安宮、永華宮和祀典武廟三家交陪境，每年十一月都會南下巡香，今年增加玉皇宮。

大龍峒二祖力士會最受矚目的委由鹿港國寶級大師施鎮洋指導、由其弟子羅又睿以電腦三Ｄ仿照被燒毀的舊轎所製作的一頂檜木大轎，當時光檜木成本就要九百萬元，這頂轎子市值一千三百萬元，當年曾在廣安宮送天師時在台南亮相，所到之處都引來讚嘆的目光，此頂比美藝術品的檜木大轎，目前正在嘉義市展出。

力士年齡從三十歲至九十四歲，有的已傳承第六代，且立案為社團法人。