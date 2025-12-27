大龍峒暖胃美食！YTR也推50年老店米粉湯「可續湯」

主食必點的就是米粉湯，除了豬骨熬煮，還加入蝦殼提味。（圖／東森新聞）





今晨低溫發威，最冷出現在馬祖，只有9.6度；新竹關西、新北、宜蘭、花蓮部分地區，清晨低溫也只有12度左右。台北天氣濕濕涼涼，不過在大龍峒一帶，美食魅力依舊不減，天還沒亮，就有人從被窩爬起來外出覓食。先前也有知名YouTuber造訪品嚐，到底有什麼特色，一起來看。

鍋蓋一掀，熱氣瞬間冒出，大湯匙在鍋中攪拌，油豆腐、骨仔肉分量十足，光看就讓人食指大動，而且一盤通通50元有找。主食必點的就是米粉湯，除了豬骨熬煮，還加入蝦殼提味，湯頭喝起來更加鮮甜。

肉羹、米粉湯店業者賈先生：「大概早上六點半開始，就陸陸續續有人進來，因為天氣冷，很多客人都喜歡喝熱湯，我們每天湯都準備很充足，讓客人可以喝得很滿足。」

顧客：「我大概吃了20年，他們家的米粉湯、油豆腐，還有嘴邊肉都很好吃。」

不少饕客還會再加點肉羹湯，肉塊紮實飽滿，骨仔肉吃得到軟骨，口感軟中帶脆；油豆腐切開後淋上醬汁，不論配湯或單吃都相當涮嘴。

同樣是大龍峒美食，還有這家香菇赤肉粥。香菇肉粥店老闆娘吳小姐：「我們每天都會現捏肉羹，用肉羹的肉湯，加上高麗菜一起熬，湯頭比較甜。」

另一頭，永和豆漿店清晨同樣人潮不斷，許多老饕必點的就是這一碗，油條料多的鹹豆漿，熱騰騰端上桌，趁熱喝最對味。永和豆漿業者vs.顧客：「（你要什麼？）鹹豆漿加油條。」

顧客：「味道很剛好，不會太濃也不會太淡，油條很酥脆，我不住這裡，我住天母，還是特地搭車過來吃。」

美食夠吸引人，就算天氣濕冷，也擋不住饕客的腳步，清晨的大龍峒依舊熱鬧滾滾。

