大龍市場檢討報告臨時才給 北市議會委員會擱預算

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（中央社記者劉建邦台北11日電）北市府官員曾提大龍市場沒特色引效應。市場處今天在議會委員會專案報告時未提供大龍市場檢討報告，遭綠營議員痛斥才提供，但內容簡略被質疑，要求修正，導致產發局預算及此報告案，下次續審。

台北市議會財政建設委員會今天召開市場改建專案報告及審查預算和決算等案，北市產業發展局長陳俊安、市場處長黃宏光等人列席。黃宏光先前回應議員質詢大龍市場議題時提及「沒特色」，引發外界關注此市場狀況。

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民進黨台北市議員顏若芳在專案報告後詢問何時可提供大龍市場的檢討報告，她說上次委員會時就要市場處提出，至今已一週，仍未提供給委員會。

民進黨台北市議員洪健益笑稱市府有提供，如市場處報告提到一段話「大龍市場後續列為優先推動及輔導的市場」。顏若芳追問市場處長是否曾出席跟大龍市場自治會的會議。

黃宏光答詢稱將提供報告給委員會，顏若芳聽聞後認為未回答問題。民眾黨台北市議員林珍羽也認為市場處未針對問題回答，並說現在就是無法提供大龍市場檢討報告給委員會。

林珍羽說，檢討報告應包含如何引進市場人流等內容，不是只用一句話就敷衍議會委員會，且委員會上次就決議要市場處提供檢討報告，應盡快提供。

最終在議會委員會要求，市場處在會議結束前提供「大龍市場營運現況檢討與精進對策」報告給委員會。

顏若芳看完報告後說，市場自治會曾告知與市場處開過會，詢問處長是否出席，黃宏光答詢有跟會長溝通但未出席。顏若芳認為市場處臨時才提供的報告太過簡略，要求更精進的內容，如自治會提到有年輕人已詢問如何進駐市場，但市場處長卻不知情。

顏若芳說，要活化大龍市場應先定位市場品牌特色，才能吸引年輕人進駐，追問市場處長何謂大龍市場特色。黃宏光答詢就是現代化的傳統市場，顏若芳認為此話是套用在任何一處市場；林珍羽則說用AI就可寫出此份檢討報告。

陳俊安答詢，大龍市場是歷史悠久的市場且附近具有豐富的文化底蘊，如議員建議希望市場與附近商圈結合，後續將由他主導與市場處討論，如吸引年輕人進駐讓市場恢復商機。

因議會委員會對市場處提供大龍市場檢討報告有意見，導致產發局的預算等議案險無法通過。委員會最後要求市場處提供修正後檢討報告，下次連同產發局預算案續審。

此外，議會委員會也討論市府與台北畜產運銷公司續約案，因綠營議員對經營管理部分有疑慮認為不能續約，但藍營議員則認為可再討論，此案也遭暫擱，下次續審。（編輯：張銘坤）1150611