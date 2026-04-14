大一年「制度落差浮現」 75.9％未將AI納入新生調查

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〔記者林曉雲／台北報導〕我國的大學大一教育制度落差浮現，涵蓋38校的「大一年支持系統實施現況調查」顯示，高教現場正同時承受少子化、課綱轉銜落差與AI制度落後3大壓力，其中僅2.7%學校達到AI治理制度化層次，高達75.9%未將AI納入新生調查，顯示制度設計與學習現場之間存在明顯落差。

教育部常務次長朱俊彰表示，大一年已成為連結學習歷程與未來發展的重要階段，教育部將持續推動學習支持、課程精進與AI制度建構。

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國家教育研究院近日主辦「第一屆台灣大一年年會」，首度從制度盤點與學生經驗出發，全面檢視108課綱世代進入大學第4年的轉銜現況，也讓「大一年」從過去的適應問題，轉為高教轉型的關鍵場域。

清華大學前校長賀陳弘指出，大一是學習內容、方式與生活全面轉變的「關鍵橋接期」，大學不應只關注選才，更要重視育才，建立具彈性與支持性的學習路徑。他建議，各校應強化跨院整合或設立校級大一專責機制，讓制度真正回應學生差異。

調查主持人、台南大學高教深耕辦公室主任吳明錡直言，現行制度呈現「表面完整、結構脆弱」，多數措施仍依賴短期計畫與人力支撐，尚未形成穩定制度基礎，目前存在多重斷層，包括支持系統啟動偏晚、心理資源取得門檻高，以及AI應用出現從學業數據全面蒐集到僅2.6%實際應用的明顯落差。

除了制度盤點，年會也強調「從學生經驗出發」，透過「100種韌性學聲」電子書與Podcast內容，呈現學生從迷惘、摸索到重建學習動機的真實歷程。清大探索學習中心主任彭心儀表示，學生經驗的意義，在於讓制度設計回到真實學習情境，建立能回應差異的支持系統。立委陳培瑜表示，制度若沒有進入學生的日常生活，就無法真正發揮作用。

在行動面上，年會提出多項具體作法，包括新生探索課程、校園歸屬感設計與探索引導員制度，逐步建立從課程、生活到人際支持的整體架構。年會執行委員會主席、清大特聘教授焦傳金表示，年會讓大一年議題從個別實踐提升為全國性的系統對話，將持續推動跨校合作與制度深化，讓支持系統真正落地於學生學習歷程之中。第2屆年會將由實踐大學接棒，這場以「接住學生」為核心的高教對話，也從單一校園議題走向全國性制度改革。

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