大一新生因課業、社交身心疲憊 網一面倒勸：快逃

[FTNN新聞網]實習記者 鄭巧薰／綜合報導

學期結束，不少大學生已經開始放寒假。近日，一名大一學生近日在Dcard發文表示，自己原本熱愛畫畫，但因現實考量與家人期望，選擇就讀二類組科系。入學後，他發現自己不僅難以適應微積分、程式與計算機概論等課程，課表繁重、人際互動緊張，也讓他每天身心疲憊、焦慮不已。

近日，一名大一學生近日在Dcard發文表示，自己原本熱愛畫畫，但因現實考量與家人期望，選擇就讀二類組科系。（示意圖／Unsplash）

原PO指出，除了學業上的困難，他也面臨宿舍人際壓力、社團運作混亂，以及過往家庭問題、曾遭遇性騷擾，造成心理方面出現問題。雖然在學校仍能維持表面活潑也有交到朋友，但每天仍陷入失眠與情緒低落，生活品質大幅下降。

原PO表示，上大學後跟家人朋友分開，這些問題也開始變得嚴重，即使是家人及要好的朋友想和她見面，「但誰也不想見面，也開始害怕見面」。因此發文詢問網友，「現在推薦怎麼做才好，就算要轉系也不知道要轉什麼，還是說應該休學好好休養，又或繼續讀下去？」

貼文一出，不少網又紛紛在留言區建議，表示：「我建議把書讀好，如果重來我會選擇錢多的科系」、「如果對一個科系討厭或不擅長到一個程度，給你一百萬，你也沒動力讀下去」「大一還年輕，果斷的逃吧，別等到大三大四才後悔」、「建議是發現不對勁趕快轉學轉系重考，因為過幾個月你內心依然會出現一樣的問題」

