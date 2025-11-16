大「瑜」掀浪！游淑慧：民進黨議員要「瑟瑟發抖」了

要聞中心/綜合報導

民進黨前立委高嘉瑜受訪表態，2026「不會缺席」，並稱要從內湖南港重新出發，外界解讀為將投入台北市議員選舉。其在港湖區的動向成為政壇焦點。

高嘉瑜。（資料照／中天新聞）

同選區的民進黨台北市議員何孟樺引用《莊子》「北冥有魚，其名為鯤」比擬高嘉瑜，指其為一尾「大魚」。她說，大魚入水自然激起大浪，被浪打到的人情緒反應激烈並不意外

何孟樺。（資料照／中天新聞）

何孟樺表示，高嘉瑜是否衝擊2026、又衝擊誰，這幾天的輿論與政壇動態已經很清楚。她強調，高嘉瑜的動向確實牽動盤勢，「會不會衝擊、衝擊誰，相信大家心裡都很有數」。

廣告 廣告

游淑慧。（資料照／中天新聞）

國民黨台北市議員游淑慧在臉書發文評論，若高嘉瑜回鍋選港湖，對綠營同區議員恐為「深水炸彈」，並形容民進黨議員將「瑟瑟發抖」。

延伸閱讀

高市早苗講完「台灣有事」論後民調血崩 郭正亮：她會撐不住

年金改革最新民調出爐 贊成停砍者首度超過反對者！

說「台灣有事」在日本民調高？ 蔡正元憂高市早苗自認有利