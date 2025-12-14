「大・鮪・魷・秋」辦桌秒殺 前鎮漁港席開111桌掀海味熱潮

高雄區漁會於前鎮漁港舉辦「大海開吃」系列活動之一「大・鮪・魷・秋」海味辦桌，報名開放後迅速額滿，現場席開111桌、人氣爆棚，不僅吸引高雄在地民眾踴躍參與，更有饕客專程自台北、基隆南下，只為一嚐前鎮漁港最鮮美、最具代表性的頂級海味。

↑圖說：高雄區漁會於前鎮漁港舉辦「大海開吃」系列活動之一「大・鮪・魷・秋」。（圖片來源：高雄區漁會提供）

前鎮漁港是國內遠洋漁業最大基地，每年創造近500億元產值，間接影響更上看千億元，匯聚遠洋、近海與養殖漁業體系，並結合進口、水產加工及每日現撈漁貨，供應鏈完整，被譽為水產界的「迪化街」。本次活動以辦桌形式展現前鎮漁港雄厚的產業實力與多元漁業樣貌，讓民眾透過味蕾貼近海洋。

活動特別邀請外籍漁工共同參與，與在地民眾共享美食、交流文化。高雄區漁會指出，漁業高度仰賴跨國勞動力，透過實際參與活動，讓社會大眾看見台灣對勞動權益與人權價值的重視，也呈現漁業現場真實而多元的一面。

除了美食饗宴，現場結合食魚教育與海洋教育，透過線上線下互動遊戲，引導民眾認識魚種來源、漁業型態與海洋資源的重要性，在輕鬆用餐氛圍中深化對海洋永續與漁業文化的理解。

↑圖說：高雄區漁會總幹事楊孟凡(右)表示，希望藉由「大海開吃」系列活動，讓民眾認識前鎮漁港作為國家級漁業重鎮的角色。（圖片來源：高雄區漁會提供）

高雄區漁會總幹事楊孟凡表示，希望藉由「大海開吃」系列活動，讓民眾品嚐新鮮漁產的同時，也能認識前鎮漁港作為國家級漁業重鎮的重要角色，並理解台灣漁業在落實人權與國際勞動標準上的努力，拉近民眾與海洋的距離。

活動現場結合舞台演出與特色市集，營造濃厚的海洋嘉年華氛圍。高雄市長陳其邁也到場與民眾同樂，並上台開唱，展現親民形象，為活動增添話題亮點。互動遊戲中，分數最高的前三名更抱回整尾黑鮪魚，成為全場焦點，展現高雄人熱情豪氣的待客之道。

高雄區漁會理事長黃一茂表示，活動獲得熱烈回響，明年將評估擴大規模，邀請更多民眾與漁業夥伴共同參與，持續推廣遠洋漁業文化、海洋教育與人權價值，讓更多人看見高雄漁業的深度與城市魅力。

