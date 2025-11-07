大「麻」煩結束！Toyz持毒遭追訴險再關2年 沒驗出反應獲判不受理

[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導

知名實況主Toyz（劉偉健）日前因遭查獲販賣大麻煙彈罪行，依法被判處4年2月的有期徒刑，自去年5月入監服刑至今。不過，當時還搜索到他持有少量的大麻花，最初檢方於今年7月偵結聲請簡易判決，後被台中地院又改回通常程序審理，審酌後認定Toyz沒被驗出大麻反應，加上安非他命反應已勒戒過，故不再追訴處罰，公訴不受理。

Toyz於2024年5月16日正式入監服刑4年2個月。（圖／Toyz官方YT）

2021年，Toyz因涉賣500顆大麻煙彈遭逮捕羈押2個月，裁定150萬元交保後又立刻被送進勒戒所一個多月。歷經長年審理、上訴後，Toyz於去年5月16日正式入監服刑4年2月，刑期滿二分之一得假釋，最快也得等到2026年6月。

不過撇除販毒，檢警搜索時還發現了第二級毒品大麻花2包以及大麻吸食器，儘管後續判定他並未施用，但「持有」第二級毒品仍是事證明確，故在今年7月依違反毒品條例聲請簡易判決，依毒品等級與數量，最重可判處2年有期徒刑、拘役或是20萬以下罰金。



台中地院認為，本案不宜簡易判決處刑，改回通常程序審理。Toyz自承先前有施用大麻，但已是很久以前，而法官考量後，既然Toyz許久未使用，且已受勒戒觀察並執行完畢，不應再予單獨追訴處罰，因此針對持有第二級毒品犯行應為公訴不受理判決，可上訴。

