「大I人」林怡婷為新片街頭瘋狂拉客 廳內秀拋接塑膠袋才藝

林怡婷在片中有一段才藝表演是拋接塑膠袋。（華映提供）

金馬獎最佳動作設計電影《恨女的逆襲》16日上映4天，好評不斷票房開紅盤逾280萬，在片中展現強大爆發力的女主角林怡婷，私下其實是極度害羞內向的「大I人」。

為了替作品造勢，林怡婷豁出去克服社交恐懼，在街頭隨機搭訕路人推薦電影，甚至在搭乘摩托車等紅燈時，也不忘對身旁騎士喊話催票，熱血行徑讓工作人員既佩服又好笑。在映後活動中，她更花招百出，現場還原劇情中的「拋接塑膠袋」才藝與拳擊演出。

演員黃惟也為戲付出極大心血，原本體態纖細的她，為了符合拳擊手體格硬是增重8公斤，訓練期間傷痕累累。如今電影上映，母親看完後的一番話讓她紅了眼眶，黃惟表示：「我媽知道我試鏡那半年天天哭，她看完安慰我說，角色『小貞』的內心比我強大很多，希望我也能學會那種不內耗、不糾結的勇氣。」

