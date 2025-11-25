大Q秉洛剃鬍回春 認年紀大愛情「看多了」

大Q秉洛推出新單曲〈唱我們的歌 My Song〉。（众悅娛樂提供）

歌手大Q秉洛近日帶著全新企劃《深夜專屬 Q.R.Code》回歸樂壇，首波單曲〈唱我們的歌 My Song〉挑戰經典，重新演繹高人氣韓劇《沒關係，是愛情啊》主題曲的中文版，為這首原本激昂的歌曲注入了屬於城市夜晚的孤單與溫柔。對於能獲得韓方授權，大Q難掩興奮地表示：「能成為中文版官方演唱者，真的覺得非常榮幸！」

為了配合新單曲的推出，大Q秉洛在形象上也做出了驚人改變。他將留了多年的招牌鬍子全數剃除，以久違的清爽模樣示人。他笑說，過去留鬍子是為了武裝自己，不想看起來太稚嫩、太孩子氣，「現在反而心境成熟了，把鬍子剃掉有一種『回春』的感覺，反而更自在真實。」MV拍攝也呼應這份心境，以「想在耳機裡唱歌給你聽」為核心，透過現實與想像交疊的畫面，象徵他的歌聲終於穿透喧囂，被聽眾真正聽見。

廣告 廣告

談及此次演繹情歌的心境轉變，大Q秉洛感性分享，20多歲時唱情歌，心中對愛情充滿了憧憬與魔法般的想像，總想著要展現爆發力；如今隨著年歲增長，看多也聽多了，更能理解情感的本質。他說：「並不是因為談了更多戀愛，而是年紀到了，懂得讓情緒自然流動、沉澱。」這份不急不徐的溫柔，正是他認為自己「長大了」的證明。

回首早年參加《超級星光大道》時期，大Q秉洛坦言當時心態與現在截然不同。當年的他只是抱著「好玩」的心態參賽，甚至一度懷疑自己是否有資格成為歌手，面對關注與壓力時常感到迷惘。經過多年的磨練與自我探索，如今的他已找回自信，清楚自己的定位與特色。這次的新作品，不僅是外型上的「回春」，更是他內在音樂實力成熟蛻變的最佳展示。

更多中時新聞網報導

黃于庭明星臉 王彩樺不擔心女兒戀愛

肺動脈高壓恐猝死 不建議懷孕

18化粧品出包 疑源頭遭攙蘇丹紅