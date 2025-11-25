大Q秉洛攜新曲回歸！翻唱經典韓劇主題曲 認詮釋情歌心境成熟許多

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

大Q秉洛2025年帶著全新企劃《深夜專屬 Q.R.Code》回歸，全新單曲〈唱我們的歌 My Song〉已於各大數位音樂平台全面發行。這首歌翻唱自經典韓劇《沒關係，是愛情啊》主題曲，注入屬於城市夜晚的孤單與溫柔。大Q分享，「能成為中文版官方演唱者，真的覺得很榮幸！」而MV也以「想在耳機裡唱歌給你聽」為核心，詮釋現實與想像交疊的畫面，象徵他的歌終於被聽見。

大Q秉洛為全新企劃剃掉鬍子展現清爽面貌。（圖／众悅娛樂提供）

全新單曲〈唱我們的歌 My Song〉大Q秉洛以溫厚聲線重新演繹韓劇《沒關係，是愛情啊》經典 OST，不僅保留原曲的空靈與真摯，也注入屬於城市夜晚的孤單與溫柔。他坦言，「這首歌一直是我心中的情歌經典，能成為它的中文版官方演唱者，我真的覺得很榮幸。」提及此次詮釋情歌時的心境轉變，大Q秉洛笑說：「20歲唱情歌的時候，心裡很多憧憬、迷人想像，甚至對愛情有種魔法式的嚮往。」如今再度詮釋，他感受到更多的是理解與體會，「並不是因為談了更多戀愛，而是年紀大了，看多了、聽多了，所以更能明白情感是怎麼一回事。」

此次MV以「想在耳機裡唱歌給你聽」為核心，以陪伴感出發。畫面從大Q秉洛坐在貼滿歌詞與照片的牆前開始，象徵創作時紛飛的思緒。他戴上耳機、輕輕哼唱，鏡頭拉遠後，周遭轉換成一個略帶夢幻的酒吧舞台，他安靜坐著唱歌，舞台純粹、燈光溫暖。雖然台下最初空無一人，但隨著歌曲落幕，座位悄悄坐滿觀眾的背影，其中一位與大Q秉洛相似的人緩緩取下耳機，像是現實與想像交疊，也象徵他的歌終於被聽見。

