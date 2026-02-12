大Q秉洛爆愛兒驟逝「憋著哭聲」錄音翻唱中島美嘉經典神曲

大Q秉洛推出新歌。（众悅娛樂提供）

大Q秉洛啟動2026全新音樂計畫「深夜專屬 Q.R.Code」，繼首波單曲獲好評後，推出第二波單曲〈寂寞日常 Lonely as Usual〉。這首歌翻唱自「日本天后」中島美嘉的經典神曲〈櫻花紛飛時〉，大Q秉洛以誠實的嗓音重塑經典，也在錄音期間遭逢陪伴多年的狗兒子「禮物」驟逝。

他自曝在錄音室裡是「憋著哭聲」完成錄音，真摯的情感讓製作人驚嘆「歌聲裡聽得到眼淚」，更在情人節前夕的聽歌會上，以創意「玫瑰麥克風」大合唱，將思念化作溫暖力量，展現出「狗派暖男」最深情的一面。大Q秉洛也宣佈將於 3／15（日）14：30 在台中誠品園道店舉辦「唱癮」音樂會，誠摯邀請歌迷一起參與這場療癒的聲音旅程。

談到狗兒子「禮物」已經離開，大Q秉洛至今仍能在家中感受到愛犬的日常氣息。他提到有時在家裡安靜下來，彷彿還能聽到「禮物」的呼吸聲，甚至是指甲敲擊磁磚奔跑的輕脆聲響。他帶點浪漫地說：「有時候餘光掃過去客廳，會覺得好像看到了他的尾巴在晃動，可能是我真的太想念祂了吧。」

被問到是否會再領養新寵物，身為專情狗派的他堅定表示暫無打算：「目前還沒勇氣，我不想讓新的寵物覺得自己是替代品，我想先把傷痛撫平，等準備好心情再迎接下一個生命。」。他更幽默自嘲長相與性格都像狗，這份對生命的尊重，也正是〈寂寞日常〉想傳達的意義。

除了深情的思念，大Q秉洛日前受邀至 KKBOX 舉辦下午茶聽歌會，現場氣氛甜度爆表。為了提前與歌迷度過情人節，他不僅演唱了經典歌曲〈我恨我愛你〉，更在演唱〈心願便利貼〉時，體貼地為現場每位員工準備了一朵玫瑰花。

