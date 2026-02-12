大Q秉洛翻唱中島美嘉神曲 歌聲裡聽得到眼淚

記者王丹荷／綜合報導

大Q秉洛啟動2026全新音樂計畫「深夜專屬 Q.R.Code」，療癒新單曲〈寂寞日常 Lonely as Usual〉翻唱中島美嘉經典神曲〈櫻花紛飛時〉，大Q秉洛以誠實的嗓音重塑經典，也在錄音期間遭逢陪伴多年的狗兒子「禮物」驟逝，自曝在錄音室裡是「憋著哭聲」完成錄音，真摯的情感讓製作人驚嘆「歌聲裡聽得到眼淚」

挑戰跨時空神曲，大Q秉洛坦言壓力與興奮並存，「這首歌是我心目中的神曲，能唱到中文版真的覺得『太棒了』，完全不怕被比較！」然而，錄音期間正值愛犬「禮物」離世，這份遺憾讓他在配唱時數度情緒潰堤。他感性分享，歌詞「我只是想要和你說說話，想看一看你現在的模樣」簡直是情緒大魔王，「那2句我是帶著眼淚、全程憋著哭聲唱完的，真的是One Take錄完，錄完後整個人幾乎虛脫。」

即便「禮物」已經離開，大Q秉洛至今仍能在家中感受到愛犬的日常氣息。他提到有時在家裡安靜下來，彷彿還能聽到「禮物」的呼吸聲，甚至是指甲敲擊磁磚奔跑的輕脆聲響。他帶點浪漫地說：「有時候餘光掃過去客廳，會覺得好像看到了他的尾巴在晃動，可能是我真的太想念祂了吧。」

被問是否會再領養新寵物？身為專情狗派的他堅定表示暫無打算：「目前還沒勇氣，我不想讓新的寵物覺得自己是替代品，我想先把傷痛撫平，等準備好心情再迎接下一個生命。」他更幽默自嘲長相與性格都像狗，這份對生命的尊重，也正是〈寂寞日常〉想傳達的意義。

大Q秉洛錄音期間遭逢陪伴多年的狗兒子「禮物」驟逝。（众悅娛樂提供）

大Q秉洛自曝是「憋著哭聲」完成錄音。（众悅娛樂提供）