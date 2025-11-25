大Q秉洛脫胎換骨！30歲唱〈沒關係是愛情啊〉 揭秘心境進化

大Q秉洛分享

歌手大Q秉洛於2025年帶著全新企劃《深夜專屬Q.R.Code》回歸，首發單曲〈唱我們的歌 My Song〉為經典韓劇《沒關係，是愛情啊》主題曲〈괜찮아 사랑이야〉的官方中文版翻唱。大Q秉洛坦言：「這首歌一直是我心中的情歌經典，能成為它的中文版官方演唱者，我真的覺得很榮幸。」對他而言，這次翻唱更像是與過往心境對話、重新理解愛的契機。

成熟心境告白不再追求爆發 剃鬍子迎來清爽形象

大Q秉洛提及此次詮釋情歌時的心境轉變，他笑說20歲唱情歌充滿憧憬與魔法式的嚮往，而如今再度詮釋，感受到更多的是理解與體會。「並不是因為談了更多戀愛，而是年紀大了，看多了、聽多了，所以更能明白情感是怎麼一回事。」

廣告 廣告

這份心境與他早年在《超級星光大道》時的心態形成鮮明對比，經過多年磨練與自我探索，他找回了自信與定位。除了音樂面向，大Q秉洛這次在形象上也有明顯變化，他將留了多年的鬍子剃掉，呈現久違的清爽模樣，他笑說：「現在反而成熟了，把鬍子剃掉有一種回春的感覺。」

大Q秉洛MV以「想在耳機裡唱歌給你聽」為核心。众悅娛樂提供

MV營造陪伴感 舞台空無一人結局卻滿座

此次單曲MV以「想在耳機裡唱歌給你聽」為核心，從陪伴感出發， MV畫面從大Q秉洛坐在貼滿歌詞與照片的牆前開始，象徵創作時紛飛的思緒。他戴上耳機輕輕哼唱，鏡頭隨即轉換到一個略帶夢幻的酒吧舞台，他安靜坐著唱歌。

雖然台下最初空無一人，但隨著歌曲落幕，座位悄悄坐滿了觀眾的背影，其中一位與大Q秉洛相似的人緩緩取下耳機，這個畫面象徵著他的歌聲終於被聽見。



回到原文

更多鏡報報導

震驚！黃志明傳泰國車禍身亡 友人嘆「世事無常」家屬證實遺體將運回大馬

楊丞琳與李榮浩雪梨街頭牽手放閃 將回台舉辦「家人的聚會」冬至吃湯圓

黃明志藉拍MV「選妃」！ 半夜敲60萬辣模「要來我家吃宵夜嗎」對話流出