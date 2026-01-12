大Q秉洛辦音樂會鬆口：怕被遺忘 雙金原民歌后驚喜登台合唱

【緯來新聞網】歌手大Q秉洛（原名吳忠明）上週末 （9日） 於台北舉辦《唱癮》音樂會，這場演出睽違兩年，他坦言開唱前一度擔心被歌迷遺忘，然而隨著現場湧入滿滿歌迷，也讓他放下不安，投入演出。除了準備自己的創作也準備多首膾炙人口的翻唱歌曲，讓這些歌在冬天的夜晚陪伴著大家。不僅如此，大Q秉洛更驚喜宣告將推出新歌〈寂寞日常〉，加碼獻上「宇宙首唱」。而過程中，大Ｑ秉洛也感性分享自己去年與「狗兒子」道別的沈重心境，希望大家能珍惜身邊所愛；演出尾聲更迎來「雙金原民歌后」姑慕‧巴紹驚喜登台合唱，成為當晚高潮，也為這場音樂會留下難忘一幕。

大Q秉洛驚喜邀約「雙金歌后」姑慕‧巴紹同台合唱。（圖／众悅娛樂提供）

相隔兩年，大Q秉洛舉辦專場與歌迷近距離互動，並分享這幾年來歷經的一切與心情。這次以「唱癮」為主題，他將自己最擅長的情緒與感受全數放進歌單之中，希望帶給大家更深刻的共鳴。音樂會以〈Corona〉揭開序幕，緊接著由〈阿拉斯加海灣〉、〈摯友〉、〈親愛的對象〉、〈我會等〉組成的組曲層層鋪陳出細膩的情緒張力。在完成開場一連串歌曲後，大Q秉洛首次與全場觀眾正式互動，分享自己許久沒有這樣近距離唱歌給大家聽，也很開心能在週末與歌迷相聚。他也特別準備伍佰的經典作品〈淚橋〉獻給現場觀眾，並提到去年滿40歲後，對人生與情感有了不同體會，因此選擇以自己的方式重新詮釋這首歌，希望能唱進大家的心裡。



演出中段，大Q秉洛接連帶來多首自己的創作作品，分享這些年來寫進歌裡的心情與故事。演唱〈苦〉時，他提到這是自己人生第一首完成的作品，也是第一次自學吉他寫歌的起點；緊接著的〈老爸〉則唱出他與家人之間的情感連結。之後他也唱起出道以來深受歌迷喜愛的〈至少我還有勇氣唱情歌〉，將這首陪伴許多歌迷走過情感起伏的作品，以更貼近現場的版本再次呈現，讓觀眾能跟著旋律一同投入。



唱到一半，大Q秉洛突然無預警向觀眾預告，接下來將有一件「很嚴重的事」要發生，因為有一首從未公開過的全新作品，將在這一晚進行「全宇宙首唱」。他隨後介紹新歌〈寂寞日常〉，笑稱自己是「無病呻吟式歌手」，但這首歌其實寫給所有相信「約定」的人，獻給那些曾被爽約、卻仍願意期待的心。他也分享：「約定只要有一方相信就依然存在，而愛本來就是這樣飄渺卻真實的事。」大Q秉洛唱到後段也一度情緒湧上，讓這次的首唱成為全場最動人的時刻，他也預告歌曲將在2/6正式發行。

大Q秉洛上週末於台北舉辦《唱癮》音樂會。（圖／众悅娛樂提供）

在演唱張震嶽〈抱著你〉前，大Q秉洛特別停下來與觀眾分享一段難忘的經歷，他說道去年10月底在上海參與張震嶽的演出時，某天早上剛好去一間教堂參觀，但心裡卻異常平靜，卻又有著說不出的感傷，沒想到下午便接獲陪伴他多年的「狗兒子」在當天上午離世的消息。他說：「晚上站上舞台演出時，我感覺每一首歌都唱得很精準，但人卻不在裡面；直到唱到〈抱著你〉時，才好像突然回神，當下我把那份思念寄託在旋律裡，希望這首歌能被在遠方的『兒子』聽見。」大Q秉洛在演唱歌曲前，也請現場觀眾在心裡想著那個重要的人或事物，並笑說自己其實很喜歡看到大家的眼淚：「因為那代表情緒真的被打開了。」

大Ｑ秉洛感性分享自己去年與「狗兒子」道別的沈重心境。（圖／众悅娛樂提供）

下半場迎來驚喜嘉賓－原民「金曲歌后」姑慕．巴紹登台與大Q秉洛合唱〈在迦納共和國離婚〉！身為金曲獎與金音獎雙金得主的她，以極具穿透力的嗓音震撼全場，兩人情緒層次交織的演出，也讓現場氣氛推向高峰。談到彼此的緣分，大Q秉洛分享，自己曾參與姑慕．巴紹這次得獎作品的和聲錄製，與多位和聲老師一同為專輯注入靈魂樂色彩，也因此建立起更深的音樂默契。他也表示，能參與這張作品感到相當榮幸，並為對方的成績感到由衷開心。演出尾聲，姑慕．巴紹更當場邀請大Q秉洛擔任她未來演出的嘉賓，讓他笑回：「那我有榮幸去『搞砸』妳的專場嗎？」兩人自然又幽默的互動也讓全場笑聲不斷。



演出尾聲，大Q秉洛再度演唱膾炙人口的〈慢冷〉與〈普通朋友〉掀起全場大合唱，最後也以新歌〈唱我們的歌〉為《唱癮》畫下溫柔而深刻的句點。談到相隔兩年再度舉辦專場的心情，大Q秉洛坦言，原本擔心支持他的朋友是否還記得自己，也會對票房感到緊張，但看到現場滿滿的回應與支持，讓他感到非常感動。演出前一名從2007年《超級星光大道2》時期就一路支持他的歌迷，因母親突發身體不適而無法進場，他事後得知也特別送上關心與祝福，更顯他與歌迷之間的深厚情感。大Q也希望所有到場的觀眾都能在這場「又笑又哭」的音樂會裡，帶走屬於自己的那份情感與力量，並期待下一次再與歌迷相見，同時許下2026年的新年願望：「希望大家今年能在各地看到滿滿大Q秉洛的消息，我也能繼續用歌聲陪著大家一整年。」

