大S不只救白血病童！「捐逾2倍學費」助窮學生讀書
女星大S（徐熙媛）儘管已經離世10個月，但她生前不為人知的善舉，一一被世人曝光。除了先前網友公開大S捐30萬人民幣（約133萬台幣）助白血病童，最近又有網友稱，大S曾轉帳2萬人民幣（約9萬元台幣）供應他上大學，超過他所需金額的2.25倍。
這名來自陝西的網友回憶，2013年念大學時，繳不出8900人民幣（約4萬元新台幣）的學費，只好透過微博私訊多位明星求助，僅有大S回覆，並立刻轉帳2萬人民幣（約9萬元台幣），額外提供經濟援助。
網友指出，大S匯完款後，就在微博取消關注他，理由竟是「因為我說過要還給她(大S)」。 網友感慨表示，自己的銀行卡和手機號碼都換過，找不到當時的紀錄，後來幾年又一直聯繫不到大S，至今尚未歸還這筆款項。然而，網友深知大S是一位非常善良的人，只要在網路上看到任何不利於她的言論，都不會被帶風向，並表示未來有機會到台灣，會獻花給大S，永遠感謝她。
大S生前常常低調行善，過去收到來自廣西的女網友私訊，希望她能幫助罹患白血病的女兒，大S確認狀況後，立即轉帳30萬人民幣（約133萬台幣）醫療費，若不夠可再告知她。另一名單親媽媽也透露，7歲兒子罹患抽動症，大S曾捐10萬元人民幣（約44萬台幣）醫藥費，並婉拒她還錢。
更多中時新聞網報導
《左撇子》拚奧斯卡風向球 葉子綺入圍最佳年輕演員
林頤原北漂打拚10年 獲爸媽肯定落淚
小禎女Emma出道 胡瓜叮嚀好好講話
其他人也在看
MLB》台裔球員費仔公開甜蜜結婚照 好友林家正留言祝福
大聯盟台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）前陣子完成終身大事，他8日在IG公開與新娘的婚紗照，貼文寫道：「11.7.25 - 娶了我最好的朋友、旅行規劃師、電影情節解說員。我是個幸運的人。」台灣捕手林家正也留言祝賀費仔：「兄弟恭喜。」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 11
11歲爆紅電影童星！葉子誠「25歲突離世」家屬沉痛發聲
11歲爆紅電影童星！葉子誠「25歲突離世」家屬沉痛發聲EBC東森娛樂 ・ 19 小時前 ・ 5
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 214
許瑋甯黏邱澤聚會狂放閃！ 陳美鳳曬照誇「兒子超可愛」拱：再多生幾個
許瑋甯和邱澤日前舉行世紀婚禮，現場星光熠熠，可愛的兒子也成為焦點。近日夫妻倆到張清芳家聚會，陳美鳳今（8日）曬出大合照，可見許瑋甯頭靠在邱澤肩上，相當恩愛。陳美鳳發文回憶二人的婚禮，誇他們的兒子帥又可愛，更拱他們「多生幾個」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 9
小煜離婚「護理正妹」！昔「交往內幕」全說了
娛樂中心／于士宸報導男星楊奇煜（小煜）從偶像男團「棒棒堂」出道，單飛後跨足主持與戲劇。2020年，他與小7歲的護理師女友言言結婚，並育有兩名兒子。沒想到，今日（8）小煜突然震撼宣布，其實早在9月就已與言言和平離婚，並感性表示：「有些故事不必用『結束』形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴」。如今，也有網友翻出他5年前公開結婚喜訊時的貼文，其中「這1句」讓人看見當時兩人滿溢的甜蜜與勇敢，相愛的模樣仍令人動容，如今卻傳出離婚消息，令大批粉絲感到惋惜。民視 ・ 1 天前 ・ 7
小煜遭爆離婚主因「愛玩越界」 經紀人10字火速回應
小煜遭爆離婚主因「愛玩越界」 經紀人10字火速回應EBC東森娛樂 ・ 23 小時前 ・ 23
許瑋甯婚禮完虛弱露面！「2病纏身」高燒到39度 無法觸碰寶寶：很心疼
藝人許瑋甯11月28日剛舉辦完與邱澤的世紀婚禮，沒多久後就投入工作，今（9）日舉行表演工作坊40週年年度壓軸大戲《那一年，我們下凡》看排記者會，並與導演相聲大師朱德剛、宋少卿，韋以丞、梁正群、古辛、梁皓嵐、李芙蓉、陳敬萱、賴伂恩、雷壬鯤等實力派演員共同演出，演出中許瑋甯整場戴著口罩，並在空檔時頻頻咳嗽，她受訪表示得了流感，仍然敬業進行工作。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 29
許瑋甯婚禮後虛弱露面！高燒39度2病毒纏身 抱不到兒子心疼
許瑋甯婚禮後虛弱露面！高燒39度2病毒纏身 抱不到兒子心疼EBC東森娛樂 ・ 19 小時前 ・ 6
影／F3非鐵友？朱孝天怪病纏身昔曝未對外求援：43歲朋友僅認她
影／F3非最鐵朋友？朱孝天怪病纏身：43歲朋友僅認她造咖 ・ 23 小時前 ・ 25
神秘室友1／曾自稱母胎單身！林廷憶爆「穩交」 同居人貼心忙進忙出
10月24日下午3點半，本刊直擊林廷憶的同居人騎機車到附近的自助洗衣店送洗衣服，隨後返家，1個小時後林廷憶和同居人一起下樓，後者同樣戴著安全帽騎機車出門，而穿著居家的林廷憶手上拿著一包香菸，在住處附近散步，走沒幾步便點起香菸解癮。隨後，她走到巷子口靜靜地站在路...CTWANT ・ 5 小時前 ・ 10
八點檔女神回來了！最大動力是鍾欣凌 想挑戰「變態」
八點檔女神回來了！最大動力是鍾欣凌 想挑戰「變態」EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 1
趙震雄遭爆「潑冰塊、毆打丁海寅」 14年前黑料被挖「回應了」
南韓影星趙震雄近日因未成年時期的少年犯前科爭議宣布退出演藝圈，然而風波並未平息。繼過去的黑歷史被揭露後，今日韓國媒體 MBN 援引《Dispatch》的報導指出，趙震雄在成年後仍涉嫌對同僚演員及工作人員施加暴力。其中，更有網友推測受害者可能是知名演員丁海寅。對此，趙震雄方面以「已經退出演藝圈」為由，未做出正面回應。鏡報 ・ 17 小時前 ・ 5
朱孝天「被退出」F4 大陸妻心疼首回應：他瘦了15公斤
由言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪組成的「F4」先前在五月天大巨蛋演唱會復出，昨(5日)五月天阿信公開全新單曲MV〈恆星不忘Forever Forever〉，由周杰倫作曲、阿信作詞，MV中可見「F4-1」確定獨漏朱孝天，引發許多討論。而朱孝天的大陸妻子韓雯雯昨也在直播中表示，很心疼老公為此瘦身15公斤，這段時間外界對他有許多抹黑，希望大家別再攻擊或傷害朱孝天。中時新聞網 ・ 4 天前 ・ 59
張柏芝不想再當「爛片女王」 被告上法庭反駁律師：什麼叫票房失利？
香港女星張柏芝遭前經紀人余毓興控告違約，近日開庭審理，相較於8日她一度情緒激動，遭追問財務往來細節時，一度哭喊：「我兩天沒睡，對我真的很不公平！」今（9）日她情緒穩定，原告律師並展示了多封相關人士來往的電子郵件，當中提到她不想再當「爛片女王」，所以要符合條件才願意接拍新片。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 21 小時前 ・ 18
岳母給一張66萬支票 哈孝遠一支錶就60萬⋯2萬6買包送瑄瑄
哈孝遠近日和老婆瑄瑄一同上《綜藝OK啦》，哈孝遠透露一直有一件事瞞著老婆，就是當時結婚時講好不用聘金跟嫁妝，不過有天岳母拿著一張支票給他，這件事他至今沒有告訴老婆。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 47
張員瑛穿裙被叫蹲前排拍照！李俊昊「霸氣1舉動」網狂讚
娛樂中心／張予柔報導亞洲明星盛典「Asia Artist Awards（AAA）」2025年迎來成立十週年，首度在台灣舉辦，典禮邀來2PM成員李俊昊與IVE成員張員瑛擔任主持人，俊男美女的組合讓粉絲從典禮開始前就非常期待。在活動最後的大合照環節，一個意外的小插曲，讓李俊昊展的「護花舉動」掀起網上一片稱讚。民視 ・ 21 小時前 ・ 3
女星旅日遇7.5強震！「滿口泡泡」嚇喊4字
娛樂中心／于士宸報導日本青森縣昨日（8）晚間11點15分左右，於外海發生了強烈地震。雖然日本氣象廳已將地震規模從7.6下修至7.5，並解除所有海嘯警報，但災情依然持續傳出，包括路面塌陷、建物受損等。同時，演藝圈貴婦崔佩儀人也恰巧在日本東北旅遊，事發過後她也馬上在臉書發文報平安，透露當地真實情況、受驚的她嚇喊「永生難忘」，也進一步受訪更新最新現況了。民視 ・ 21 小時前 ・ 20
陳意涵自曝「背破包闖貴婦局」竟認錯愛馬仕 當場無語超糗
43歲女星陳意涵出道近20年，自然爽朗的形象深受觀眾喜愛，2018年她與導演許富翔結婚後，育有一對兒女，一向隨性、親民的她，近日在陶晶瑩廣播節目《陶色新聞》中坦言，因為兒子就讀康橋國際學校，為了融入家長圈，一度努力想跟貴婦媽媽們做朋友，相約聚會卻意外發生超級尷尬的糗事。中時新聞網 ・ 18 小時前 ・ 12
陳晨威背號求婚啾啾「有你才變成我們」！12朵玫瑰藏愛語 曝近期登記
樂天桃猿球員外野手陳晨威和中信兄弟啦啦隊成員啾啾Julia今年季中大方認愛，兩人低調幸福頗受粉絲喜愛，而今（9）天兩人攜手宣布好消息「求婚成功」，啾啾發文「Yes,I do.」證實成為陳太太，陳晨威不台視新聞網 ・ 18 小時前 ・ 18
約翰希南四年前「稱台灣為國家」惹怒中美 如今不敢再說中文
從摔角手轉型演員的好萊塢男星約翰希南（John Cena），最近在喬羅根（Joe Rogan）的Podcast節目中，談到2021年在宣傳電影《玩命關頭 9》（Fast & Furious 9）時，他稱臺灣為「國家」所引發的國際風暴，並承認情況迅速失控。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 27