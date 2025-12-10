大S不只救白血病童！「捐逾2倍學費」助窮學生讀書

大S（徐熙媛）人美心善。（鄧博仁攝）

女星大S（徐熙媛）儘管已經離世10個月，但她生前不為人知的善舉，一一被世人曝光。除了先前網友公開大S捐30萬人民幣（約133萬台幣）助白血病童，最近又有網友稱，大S曾轉帳2萬人民幣（約9萬元台幣）供應他上大學，超過他所需金額的2.25倍。

這名來自陝西的網友回憶，2013年念大學時，繳不出8900人民幣（約4萬元新台幣）的學費，只好透過微博私訊多位明星求助，僅有大S回覆，並立刻轉帳2萬人民幣（約9萬元台幣），額外提供經濟援助。

廣告 廣告

網友指出，大S匯完款後，就在微博取消關注他，理由竟是「因為我說過要還給她(大S)」。 網友感慨表示，自己的銀行卡和手機號碼都換過，找不到當時的紀錄，後來幾年又一直聯繫不到大S，至今尚未歸還這筆款項。然而，網友深知大S是一位非常善良的人，只要在網路上看到任何不利於她的言論，都不會被帶風向，並表示未來有機會到台灣，會獻花給大S，永遠感謝她。

大S生前常常低調行善，過去收到來自廣西的女網友私訊，希望她能幫助罹患白血病的女兒，大S確認狀況後，立即轉帳30萬人民幣（約133萬台幣）醫療費，若不夠可再告知她。另一名單親媽媽也透露，7歲兒子罹患抽動症，大S曾捐10萬元人民幣（約44萬台幣）醫藥費，並婉拒她還錢。

更多中時新聞網報導

《左撇子》拚奧斯卡風向球 葉子綺入圍最佳年輕演員

林頤原北漂打拚10年 獲爸媽肯定落淚

小禎女Emma出道 胡瓜叮嚀好好講話