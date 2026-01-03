大S兒女怎麼稱呼繼母？馬筱梅親自解答了 認「汪小菲要求改口」

娛樂中心／綜合報導

大S（徐熙媛）去年2月驟逝後，一對兒女交由生父汪小菲與繼母馬筱梅（Mandy）照顧，馬筱梅也不時透過直播分享一家人日常。近日她公開與孩子們相處情形，回憶2年前認識姊弟倆時，他們分別為10歲與8歲，當時都嘴甜喊她「姐姐」；不過在汪小菲要求下，後來便改口喊她「阿姨」。

汪小菲與馬筱梅結婚1年。(圖／翻攝自馬筱梅IG)

事實上，馬筱梅曾透露自己一直在完成大S生前的託付，也就是好好照顧孩子，更稱讚她將孩子們教得相當好。直播過程中，有網友提及後媽虐待孩子相關事件，讓馬筱梅哭笑不得，反問是否電視劇看太多：「你覺得一個正常人會做這種事情嗎？又不是心理變態。」

馬筱梅分享姊弟倆原先稱呼她「姐姐」，後來才改口「阿姨」。（圖／翻攝自微博）

目前懷孕超過7個月的她，也曾被網友質疑生孩子是為了和大S子女爭產。對此，她笑回：「太搞笑了，還爭這個呢。不是很多人都說我們破產嗎？不是沒得爭嗎？」她強調孩子雖然談不上大富大貴，但光靠自己娘家留下的資產也已經足夠，不需要再額外爭奪家產，喊話網友不必擔心。

