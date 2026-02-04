大S兒女未出席逝世周年儀式！ 馬筱梅親揭「寒假行蹤」：不清楚他們怎麼溝通

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

藝人大S（徐熙媛）逝世滿1周年，由老公具俊曄親自設計的紀念雕像2日舉行揭幕儀式並圓滿落幕。現場除了家屬之外，許多演藝圈好友也現身追思，不過大S的兒女卻未出席，成為外界關注焦點，對此，汪小菲現任妻子馬筱梅也親自回應了。

大S的兒女卻未出席儀式，成為外界關注焦點，對此，汪小菲現任妻子馬筱梅也親自回應了。（圖／大S IG、微博）​​​​​​

根據《中時新聞網》報導，大S的一雙兒女「小玥兒」與「小箖箖」未現身母親的逝世周年儀式，馬筱梅回應：「我不清楚他們兩家人怎麼溝通的，孩子們一放寒假隔天就回北京了，我只負責幫忙照顧孩子的日常，謝謝。」

實際上，大S過世後，一雙兒女常由前夫汪小菲的再婚妻子馬筱梅照顧，而她也時常在直播時提起她與孩子們的互動。馬筱梅透露，一開始孩子都是叫她「姐姐」，不過因為汪小菲希望家中能有明確的輩份關係，因此讓孩子們改叫她「阿姨」。對此，馬筱梅也直言，稱謂並不重要，而她也提過都會親自接送孩子們，並與他們一起做功課、旅行等，認為與孩子們之間的相處才是重點。

