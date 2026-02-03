大S兒女為何缺席週年儀式？馬筱梅親自回應了 孕期近況也曝光

娛樂中心／蔡佩伶報導

女星大S逝世滿一週年，昨（2日）全家人以及好友們現身金寶山，舉行紀念雕像揭幕儀式，不過現場沒有見到大S一雙兒女，對此，馬筱梅也親自回應了。

根據《中時新聞網》報導，馬筱梅透露小孩放寒假之後就回到北京，表示自己只負責照顧小孩，針對為何大S小孩沒有參加逝世週年儀式，馬筱梅表示不清楚兩家人溝通的詳細情形。

然而，懷有身孕的馬筱梅，先前也提到將會回到台灣生產、坐月子，坦言考量到汪小菲工作繁忙，可能無法長時間陪在她身邊，而在台灣則會有家人跟朋友能夠照料，不過等休息完便會帶小孩回到北京，至於目前孕期狀況，她向《中時新聞網》表示「一切都好」。

大S雕像揭幕。（圖／翻攝自蔡康永Threads）

