大S兒女缺席雕像揭幕式！微博瘋傳「S媽沒安排」 S家親友出面發聲了

記者蔡維歆／台北報導

S媽雙手合十。（圖／記者趙于瑩攝影）

大S逝世滿一週年，2日全家人以及好友們現身金寶山，舉行紀念雕像揭幕儀式，不過現場沒有見到大S一雙兒女，對此，馬筱梅事後透露小孩放寒假之後就回到北京，表示自己只負責照顧小孩，針對為何大S小孩沒有參加逝世週年儀式，馬筱梅表示不清楚兩家人溝通的詳細情形。今4日微博上突傳出關鍵字「S媽不安排大S兒女出席儀式」，對此S家親友否認這項傳聞。

馬筱梅曬孕婦寫真花絮。（圖／翻攝自IG @hsiaomei0718mandy）

微博上突傳出關鍵字「S媽不安排大S兒女出席儀式」還上熱搜榜，有網友稱大S的兒女沒現身，是S媽下的決定，「生怕孩子來到現場情緒崩潰，現在兩個孩子正在北京爸爸家中過寒假。不知道兩家人是怎麼商量的」、「這決定一定做得特別艱難。但正是因為S媽懂大S太愛孩子了，也希望用這種方式，護住他們脆弱的心」、「孩子們都太小自己做不了主啊，不告訴他們也是為了不讓他們陷入悲傷中。」，根據《壹蘋新聞網》報導，徐家親友則回應：「不可能，S家不是這種人，網路傳聞不能信。」

而大S一雙兒女未現身媽媽紀念雕像揭幕儀式，當天據小紅書網友偷拍顯示，馬筱梅被網友直擊人在廣州，身旁也帶上大S兒女，網友表示一家人是有說有笑，呈現幸福之氛圍，據傳廣州完有可能再到珠海的動物園。馬筱梅母親近日也從台灣飛到中國協助，她先前直播直言「我親娘也來了呀，楊阿姨（保母）也在啊，婆婆年紀大了嘛，帶的時間不可能一整天。」過完年她也會飛台灣待產。

