大S剛嫁具俊曄「已吃不下東西」 韓醫揭健康惡化原因

韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》播出大S（徐熙媛）逝世1周年特輯，節目組透露，大S在2022年再婚具俊曄時身體已相當虛弱，幾乎吃不下也動不了，節目也找來韓國醫生李樂俊分析，大S健康會急速惡化的關鍵原因。

大S再婚具俊曄時身體已相當虛弱。（圖／翻攝自大S臉書）

李樂俊指出，大S患有先天性心臟疾病「二尖瓣脫垂」，再加上過去生產時經歷的「子癇前症（妊娠中毒症）」，兩者相互影響下讓她一直處於體弱多病的狀態。他說明，二尖瓣脫垂會增加妊娠中毒症的風險，而妊娠中毒症反過來又會惡化心臟功能，形成惡性循環，若患有這類複合性疾病，感冒或流感的初期症狀都可能迅速惡化為致命的併發症。

大S有心臟二尖瓣脫垂的宿疾及癲癇病史，2016年生第2胎時癲癇突然發作，她缺氧昏迷被緊急送往加護病房搶救。大S曾說，生產時她相當痛苦，不僅喘不過氣、全身發抖，甚至持續嘔吐，昏迷了10天。李樂俊指出，當時若要挽救母子的性命最好就是剖腹，雖大S昏迷多日後甦醒，但元氣大傷，她的免疫系統與心臟功能很可能已經衰弱到了極限。

大S病逝滿一年，具俊曄幾乎每天都到墓地陪伴愛妻。（圖／翻攝YT @KBS_secret）

去年2月2日，大S因流感併發肺炎在日本東京過世，享年48歲。節目中揭露大S生命「最後5天」的足跡，指出她原本希望回台治療，卻在前往機場的路上突然心臟驟停，送到醫院後醫療團隊持續進行長達14小時的搶救，最終仍無法挽回生命。節目組透露，此段細節是具俊曄願意授權播出，唯一心願只是希望外界記住大S，「希望所有愛熙媛的人們，永遠都不要忘了熙媛。」

