大S善心被挖出！生前救助無數病童 網淚喊：天使離開太匆忙

（記者石耀宇／綜合報導）大S（徐熙媛）離世將近一年，但她生前的善行近日再度被曝光，感動許多網友。一名中國廣西的單親媽媽透露，女兒罹患白血病急需巨額醫療費，她曾向數十位明星私訊求助，最終只有大S回覆，並立刻轉帳30萬人民幣（約132萬台幣），叮嚀她「專心給孩子治病，不夠再說」，善舉引發熱議。

圖／大S離世將近一年，生前的善行近日再度被曝光，感動許多網友。（翻攝 大S IG）

這名母親表示，當時她為了孩子四處奔走，無助到只能在網路上向名人求救，然而多數人未讀未回或沒有反應，只有大S主動回覆並詢問聯絡方式，之後不問細節便直接替母女度過難關。她回憶：「私信了那麼多人，只有她要了我的電話。」這筆救命錢讓她的孩子順利接受後續治療。

圖／中國廣西的單親媽媽透露，大S轉帳30萬人民幣救助她罹患白血病的女兒。（翻攝 微博）

更讓她感動的是，大S事後完全不願張揚善行，也未留下任何要求或條件，使她至今仍難以接受大S驟逝的消息：「那麼好的人，為什麼？她給了我大女兒的第二次生命。」

圖／大S生前救了無數病童。（翻攝 微博）

這並非唯一受惠者。陸續也有家長出面表示，大S曾悄悄資助多名罹患結核病、妥瑞氏症等重症的孩子，從未要求曝光或回報，只希望孩子能獲得妥善醫治。

消息曝光後，大批網友留言悼念與感謝：「她的善良從不求掌聲」、「真正的天使走得太匆忙」、「大S的善意讓人相信光的存在」、「原來她默默做了這麼多事。」

許多人也感嘆，越是善良的人越低調，「她曾照亮別人的生命，如今也被大家深深記住。」

