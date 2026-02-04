大S喊「想回家」赴機場心臟驟停 搶救14小時無效

大S離世前曾向家人表示「想回家休息」，但在赴機場路上心臟驟停。（圖／翻攝自大S微博）





女星大S（徐熙媛）近日逝世滿週年，南韓節目《名人生老病死的秘密》也公開了她離世前的過程。節目中，一名來賓透露，大S當時身體已明顯不適，曾向家人表示「想回家休息」，因此家人決定立即訂機票返台。不料，在前往機場途中，大S心臟突然驟停，家人隨即將她送往附近醫院。儘管醫護團隊進行長達14小時的搶救，仍未能挽回她的生命。

大S赴機場途中心臟驟停

該節目為大S逝世一周年特別製作特輯，詳細還原她離世前的情況。一名來賓透露，大S在身體已明顯不適的情況下，曾向家人表示「想回家休息」，家人便決定立即訂機票返回台灣。不過，不幸的是，去年2月2日下午，在前往機場的途中，大S心跳突然驟停。家人立即將她送往附近醫院，並進行長達14小時的搶救，但最終仍無法挽回她的生命。

節目中，其他來賓針對大S想回家的決定表示，若在海外遇到類似身體不適的狀況，雖然有人會建議前往大醫院就醫，但若飛行時間不長，通常還是會選擇回家治療。另一名來賓也補充指出，由於在他鄉治療受到諸多限制，因此大S選擇忍一忍、回家治療的決定在當時是合理的。

大S的經歷曝光後，引發網友不捨，紛紛留言：「原來是去機場的路上心臟驟停，那些網暴熙媛家人，說他們無視她生病，不給去醫院的人，真的可以停止了！」、「千萬個的可惜，大S的內傷太深走不出！希望來世做個快樂的女人」、「唉，她應該是想回台灣醫治的，才會說想回台灣，可惜來不及」、「人生無常珍惜身邊人希望S安息」。



