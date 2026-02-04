大S大陸律師曝和她生前最後對話 「還在等判決」過1年仍未果

女星大S（徐熙媛）本月2日過世滿一周年，她生前與前夫汪小菲、前婆婆張蘭多次隔空互槓，甚至告上法庭，部分官司目前還沒結果。日前大S在大陸的御用律師鄧高靜透露，她和大S的最後對話是她告知大S北京網路法院已經在寫判決書，大S很開心，以為馬上有結果，沒想到她突然病逝，而法院那邊拖了一年，仍無下文。

鄧高靜律師先前曾發文評論大S和汪小菲的糾紛，引來大S回應：「明白、清醒、文明、教化！人人都該讀！」日前大S忌日，鄧高靜發文說：「2025年春節前，我和大S的最後通話裡，我告訴她北京網路法院已經在寫判決了。聽到法院在寫判決的她很開心，她很期待法院判決還她清白。轉眼又是一年春節，我們還在等那份遲來的判決。」

而大S生前反擊汪小菲時曾吐出金句「十年婚姻2死1重傷」，經紀人廖瑋琪解釋2死是指大S流掉的2個小孩，1重傷則是形容生產時元氣大傷的大S。有網友至今還不放過這件事，在社群網站放謠言，稱所謂的「2死」都是具俊曄的孩子，更稱「套套，懷孕出血，流產後的底褲遺留物」都上了法院鑑定無誤。

對於上述謠言，鄧高靜律師去年8月便代為駁斥，強調：「身為徐熙媛女士的代理律師，我鄭重聲明：本人親自參與了案件庭審，原博中所有關於庭審過程及證據的內容均屬捏造。請停止利用逝者造謠傳謠！」，並表示：「以後誰再敢造謠，我就第一時間出來澄清」，「輿論的源頭是造謠者，而非澄清者。 造謠者所懼怕的，從來不是輿論，而是真相大白於天下！」。

