大S婚內流產爆孩子具俊曄的！律師揭她生前最後對話 官司拖1年仍未果

記者蔡維歆／台北報導

大S（徐熙媛）本月2日過世滿一周年，她生前與前夫汪小菲、前婆婆張蘭多次隔空互槓，甚至告上法庭，部分官司目前還沒結果。近來大S在大陸的御用律師鄧高靜透露，她和大S最後對話是她告知大S北京網路法院已經在寫判決書，大S很開心，沒想到她突然病逝，至今法院那邊拖了一年仍無下文。

大Ｓ律師發文。（圖／翻攝自微博）

日前大S忌日，鄧高靜發文表示：「2025年春節前，我和大S的最後通話裡，我告訴她北京網路法院已經在寫判決了。聽到法院在寫判決的她很開心，她很期待法院判決還她清白。轉眼又是一年春節，我們還在等那份遲來的判決。」而大S過去曾經歷2次流產，加上本身心臟有二尖瓣脫垂的宿疾跟癲癇病史，大S也歷經2次流產，2011年3月18日時，她因腹中胎兒死亡，終止懷孕，2018年她懷了第3胎，但最終因胚胎停止發育而進行流產手術。

廣告 廣告

大S病逝半年後，還有網友造謠稱大S生前兩次流產懷的都是具俊曄的孩子。對此大S北京御用律師鄧高靜當時則回應：「身為徐熙媛女士的代理律師，我鄭重聲明：本人親自參與了案件庭審，原博中所有關於庭審過程及證據的內容均屬捏造。請停止利用逝者造謠傳謠！」最後還喊話抹黑網友：「放輕鬆，我要下個月才告你，三年來你造的謠一起告，你等著收法院傳票就行了。」更強調自己沒有收幾千萬律師費。

更多三立新聞網報導

名主廚慘了！私會人妻「突被男星尪抓包」全認了：會被爆出來

愛妻三度流產！男星送妻進手術室「腿軟爬回病房痛哭」 煎熬內幕曝

傳變賣名錶、開賓利被酸！嚴凱泰千金豪門穿搭日常曝 手戴378萬鑽錶

「生前1舉動」成致命關鍵！大S離世前想回家 赴機場病危搶救不治

