大S婚姻低潮時仍想著好友… 生前承諾吳佩慈「我當爸爸，出去賺錢養妳」

藝人吳佩慈近日發文回憶與大S的友情，她透露，在大S經歷第一段婚姻低潮期時，曾對她說過一句讓她至今難忘的話：「等妳也不快樂了，我想和妳重組家庭。我出去賺錢養家當爸爸，你在家裡照顧孩子當媽媽。」這段對話，反映兩人相識近30年的深刻情誼。

當時大S正歷經感情疏離與身體狀況不穩，包括兩次流產及產後癲癇等問題，情緒陷入低谷。她向吳佩慈提出這個想法，由自己負責工作賺錢，吳佩慈照顧孩子。吳佩慈當下半開玩笑回她：「姐是在唱衰我嗎？」但心裡明白，這是一種彼此扶持的承諾。她事後也提到，大S一直是她的重要依靠，「只要聽到她的聲音，就會覺得沒有過不去的事。」

大S與吳佩慈從高中時期就是「七仙女」閨蜜團成員，情誼深厚。吳佩慈曾多次表示「希望大S是親姐姐」，大S也在書中寫道「希望女兒們也能成為姐妹」。這個「重組家庭」的承諾雖因大S再婚具俊曄而未能實踐，但吳佩慈在大S逝世後持續懷念，也從未忘記這個像是玩笑的約定。

大S的「俠女」性格在親友圈中廣為人知，她對身邊人常展現保護姿態，也曾經濟支援阿雅、范瑋琪等好友。這段跨越三十年的閨蜜情誼，見證了超越血緣的深厚連結，也成為大S溫暖性格的又一證明。

