大S子女缺席紀念雕像揭幕！回北京和汪小菲一家團聚 背後原因曝光

近日，大S逝世滿1週年，家屬為她打造紀念雕像，揭幕儀式卻未見她的兩個孩子現身，引起關注。據悉，她的女兒小玥兒、兒子箖箖早在1月剛放寒假時就飛往北京，與父親汪小菲及奶奶張蘭團聚。

對此，汪小菲現任妻子Mandy（馬筱梅）回應，孩子原本就計畫在寒假去北京，這段時間並沒有收到S家的相關通知，而她主要負責孩子日常生活照料，也不曾參與雙方家庭溝通。據了解，是S媽主動決定不讓兩個孩子出席雕像揭幕儀式，擔心孩子面對這種場合會有壓力。

小玥兒和箖箖近期也在北京被人目擊，被汪小菲帶著參觀公司、到不同城市旅遊。11歲的小玥兒身高已接近170公分，側臉很像年輕時的大S，溜冰時還會主動攙扶奶奶；9歲的箖箖則性格活潑，五官神似汪小菲。

