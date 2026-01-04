大S孩子叫繼母「姐姐」 ！馬筱梅曝：汪小菲要求改口

娛樂中心／李明融報導

大S（徐熙媛）去年2月突然離世，消息一出震驚各界，她生前與前夫汪小菲育有一對兒女，現在交由汪小菲與繼母馬筱梅（Mandy）照顧，馬筱梅經常透過直播分享與孩子在家中相處的狀況，近日她再度分享一家人日常，回憶2年前認識姊弟兩人，當時分別年僅10歲與8歲，第一次見到馬筱梅就稱呼她「姐姐」，不過在汪小菲要求下，後來便改口喊她「阿姨」。

大S孩子「繼母稱呼」曝光 ！馬筱梅誇「親媽教得好」認：汪小菲要求改口

馬筱梅近日公開與孩子們相處情形，並分享對她的稱呼。（翻攝自微博）

馬筱梅近日公開與孩子們相處情形，先是回憶當時姊弟只有10歲與8歲，但一見到她就喊「姐姐」，但汪小菲要求家中輩份關係必須清楚明確，因此要求孩子改口叫馬筱梅「阿姨」，馬筱梅表示自己對稱謂不在乎，她更重視的是與孩子之間相處的氣氛，儘管是繼母身分，馬筱梅仍視姊弟2人為自己的小孩，會親自接送兩個孩子也會陪著他們做功課、旅行、做菜。

大S孩子「繼母稱呼」曝光 ！馬筱梅誇「親媽教得好」認：汪小菲要求改口

馬筱梅透露一直在完成大S生前的託付，也就是好好照顧孩子。（圖／翻攝自徐熙媛IG、微博）

馬筱梅先前也曾經在直播中說過大S將兩個孩子教得很好，「真的很會為別人著想，比大人更懂得尊重人」，自己一直在完成大S生前的託付，也就是好好照顧孩子，即便汪小菲偶爾覺得孩子調皮，但她反而認為將小孩當成大人一樣去好好溝通，兩個孩子都能聽懂。目前懷有身孕的她被網友質疑生孩子是為了和大S子女爭產。對此，她笑回：「太搞笑了，還爭這個呢。不是很多人都說我們破產嗎？不是沒得爭嗎？」，她要大家不必擔心。

